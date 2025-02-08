Паркет, массив или инженерная доска? Плюсы и минусы популярных покрытий

Спальня — это место отдыха, где особенно важно создать уютную и комфортную атмосферу. Напольное покрытие играет в этом ключевую роль, ведь каждое утро вы будете ощущать его под ногами.
Если вам нравится натуральное дерево, стоит рассмотреть три варианта: паркет, массивную доску и инженерную доску. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать перед покупкой.
Паркет — это самый долговечный вариант из всех. При правильном уходе он прослужит десятки лет без необходимости полной замены. Со временем можно обновлять покрытие, шлифуя и лакируя его заново.
Этот вариант выбирают за его натуральность и благородную фактуру. Однако массивная доска чувствительна к влажности, поэтому в помещении придется поддерживать стабильный уровень влажности.
Этот материал особенно популярен среди строителей. Инженерная доска сочетает в себе прочность и простоту монтажа, а также предлагается в большом ассортименте оттенков.
Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.
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