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Паркет, массив или инженерная доска? Плюсы и минусы популярных покрытий

2:19
Недвижимость

Спальня — это место отдыха, где особенно важно создать уютную и комфортную атмосферу. Напольное покрытие играет в этом ключевую роль, ведь каждое утро вы будете ощущать его под ногами.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Если вам нравится натуральное дерево, стоит рассмотреть три варианта: паркет, массивную доску и инженерную доску. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать перед покупкой.

1. Паркет — классика, проверенная временем

Паркет — это самый долговечный вариант из всех. При правильном уходе он прослужит десятки лет без необходимости полной замены. Со временем можно обновлять покрытие, шлифуя и лакируя его заново.

Плюсы

  • Высокая прочность и износостойкость.
  • Можно реставрировать и обновлять.
  • Натуральный материал, создающий уют.

Минусы

  • Довольно сложный монтаж.
  • Требует бережного ухода.

2. Массивная доска — эффектный внешний вид, но капризный характер

Этот вариант выбирают за его натуральность и благородную фактуру. Однако массивная доска чувствительна к влажности, поэтому в помещении придется поддерживать стабильный уровень влажности.

Плюсы

  • Роскошный внешний вид.
  • Экологичность, приятная текстура.

Минусы

  • Реагирует на изменения температуры и влажности.
  • Требует установки увлажнителя воздуха.

3. Инженерная доска — удобный и практичный вариант

Этот материал особенно популярен среди строителей. Инженерная доска сочетает в себе прочность и простоту монтажа, а также предлагается в большом ассортименте оттенков.

Плюсы

  • Устойчива к перепадам влажности и температуры.
  • Долговечна, легко монтируется.
  • Большой выбор расцветок.

Минусы

  • Внешне немного уступает массивной доске.
  • Может быть дороже ламината и паркета.

Какой вариант выбрать?

  • Если важна долговечность — выбирайте паркет.
  • Если нужен благородный внешний вид — подойдет массивная доска (но с увлажнителем воздуха).
  • Если ищете практичный вариант с простым монтажом — лучше остановиться на инженерной доске.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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