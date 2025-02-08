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Как превратить съёмную квартиру в уютный дом: 7 лёгких решений

3:08
Недвижимость

Арендуя квартиру, редко хочется вкладываться в ремонт — это ведь временное жилье. Однако жить в холодном, неуютном пространстве тоже неприятно. К счастью, есть способы преобразить съемную квартиру без лишних затрат, создавая уют и атмосферу "как дома".

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Какие детали помогут вам почувствовать себя комфортнее

1. Постельное белье — залог уюта

Мало кто задумывается, но качественное и красивое постельное белье оказывает огромное влияние на ощущение комфорта. Несколько стильных комплектов не только украсят спальню, но и сделают отдых более приятным.

2. Освещение: торшеры и настольные лампы

В съемных квартирах часто не хватает мягкого, уютного света. Если арендодатель не разрешает устанавливать настенные светильники, выходом станут торшеры и настольные лампы. Они создадут приятную атмосферу без лишних затрат и сверления стен.

3. Перестановка мебели — новый взгляд на пространство

Без вложений можно освежить интерьер, просто поменяв местами мебель. Попробуйте расположить предметы так, чтобы квартира стала удобнее именно для вас. Иногда даже небольшие изменения способны сделать пространство более гармоничным.

4. Небольшие коврики — уют без больших затрат

Покупка большого ковра в съемную квартиру может быть нецелесообразной, ведь его потом придется куда-то перевозить. Но небольшие коврики возле кровати или дивана придадут комнате теплоту и комфорт.

5. Декор: недорогие статуэтки и арт-объекты

Сейчас можно найти множество оригинальных фигурок из гипса, папье-маше и других доступных материалов. Они стоят недорого, но при правильном выборе способны добавить интерьеру индивидуальности и уюта.

6. Книги — элемент уюта и удовольствия

Для тех, кто любит читать, книги становятся не просто источником знаний, но и частью интерьера. Красивые издания можно расставить на полках или столе — они создадут атмосферу домашнего уюта и интеллектуального комфорта.

7. Текстиль — главный инструмент преображения

Пледы, декоративные подушки, шторы — текстиль может оживить даже самую скучную квартиру. Конечно, при переезде его придется забирать с собой, но вложения в уют всегда оправданы.

Как быстро сделать съемную квартиру уютной?

  • Добавьте текстиль — пледы, подушки, коврики создают тепло.
  • Создайте правильное освещение — мягкий свет делает атмосферу комфортнее.
  • Добавьте личные детали — книги, фигурки, небольшие картины.
  • Попробуйте перестановку — иногда даже небольшие изменения полностью меняют восприятие пространства.

Простой декор и небольшие изменения помогут превратить даже съемную квартиру в уютное пространство, где вам будет приятно находиться.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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