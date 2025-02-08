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Гидромассаж, хромотерапия и не только – чем хороши акриловые ванны

1:52
Недвижимость

При выборе ванны владельцы квартир обычно сталкиваются с дилеммой: чугун или акрил? Оба варианта имеют свои преимущества, но именно акриловые ванны позволяют оснастить их дополнительными функциями, которые сделают процесс принятия водных процедур по-настоящему расслабляющим.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Какие технологии можно встроить в акриловую ванну, и на что стоит обратить внимание при покупке?

Гидромассаж: эффект СПА у вас дома

Современные гидромассажные ванны придуманы итальянцем Якуцци (Jacuzzi), который и дал название знаменитым джакузи.

Эта опция создает эффект массажа, помогая расслабить мышцы и снять напряжение. Приятные ощущения дополняются пользой для здоровья: гидромассаж улучшает кровообращение и помогает при усталости.

На что обратить внимание:

  • Ванна должна быть оснащена металлическими форсунками — они более долговечны.
  • Насос не должен издавать чрезмерно громкие звуки — слишком шумное оборудование может испортить весь эффект расслабления.

Хромотерапия: целебная сила света

Ванны с хромотерапией — это не просто стильная светодиодная подсветка. Световые волны синего цвета проникают в кожу, стимулируя кровообращение и обладая противовоспалительным эффектом.

Система работает благодаря призматическим отражателям, встроенным в боковые стенки. Это не только эстетика, но и способ улучшить самочувствие.

Как сделать правильный выбор?

Если вы цените дополнительный комфорт, выбирайте акриловую ванну с функциями гидромассажа и хромотерапии. Главное — обращать внимание на качество материалов и уровень шума оборудования. Тогда водные процедуры превратятся в настоящий ритуал расслабления!

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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