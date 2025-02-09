Шубы, пуховики, кожа – как сохранить зимнюю одежду без повреждений

С наступлением холодов мы достаем из шкафов пуховики, шубы и теплые куртки, но уже через несколько месяцев их снова придется отправлять на хранение. Если сделать это неправильно, можно повредить ткани, испортить мех или деформировать одежду.
Как грамотно разместить зимнюю одежду, чтобы она сохранила свой внешний вид до следующего сезона?
Шубы, дубленки, меховые жилетки — этим вещам противопоказаны вакуумные пакеты. Сжатие и отсутствие воздуха могут повредить мех, сделав его ломким и неэластичным.
Что делать:
Пуховики, будь то куртки или пальто, можно смело убирать в вакуумные пакеты — это позволит сэкономить место в шкафу.
Что делать:
Кожаные пальто и куртки требуют бережного обращения. Вакуумные пакеты в этом случае категорически запрещены — они могут привести к заломам и порче материала.
Что делать:
При правильном хранении ваши вещи останутся в идеальном состоянии до следующего сезона!
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
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