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Шубы, пуховики, кожа – как сохранить зимнюю одежду без повреждений

2:17
Недвижимость

С наступлением холодов мы достаем из шкафов пуховики, шубы и теплые куртки, но уже через несколько месяцев их снова придется отправлять на хранение. Если сделать это неправильно, можно повредить ткани, испортить мех или деформировать одежду.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Как грамотно разместить зимнюю одежду, чтобы она сохранила свой внешний вид до следующего сезона?

1. Хранение изделий из натурального меха

Шубы, дубленки, меховые жилетки — этим вещам противопоказаны вакуумные пакеты. Сжатие и отсутствие воздуха могут повредить мех, сделав его ломким и неэластичным.

Что делать:

  • Используйте дышащие чехлы из нетканого материала.
  • Длина чехла должна быть на 10-15 см больше длины изделия, а ширина — не менее 6 см.
  • Повесьте одежду на массивные плечики, чтобы избежать деформации.

2. Как правильно хранить пуховики?

Пуховики, будь то куртки или пальто, можно смело убирать в вакуумные пакеты — это позволит сэкономить место в шкафу.

Что делать:

  • Перед упаковкой очистите пуховик и тщательно высушите.
  • Выверните изделие наизнанку.
  • Уплотняйте пуховик в пакете равномерно, без резких перегибов.

3. Особенности хранения кожаной одежды

Кожаные пальто и куртки требуют бережного обращения. Вакуумные пакеты в этом случае категорически запрещены — они могут привести к заломам и порче материала.

Что делать:

  • Разместите вещи на качественных вешалках из дерева или металла.
  • Избегайте пластиковых плечиков, так как они не выдерживают вес кожи.
  • Не храните кожу в слишком сухом месте — это может привести к растрескиванию.

Общие советы по хранению зимней одежды

  • Перед хранением все вещи должны быть чистыми и сухими.
  • Используйте средства от моли, особенно для изделий из шерсти и меха.
  • Убирайте зимнюю одежду в прохладное, хорошо вентилируемое место.

При правильном хранении ваши вещи останутся в идеальном состоянии до следующего сезона!

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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