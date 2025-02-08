Хотите долговечный ремонт: узнайте, почему серая затирка лучше белой

При ремонте кухни важно учитывать не только стиль, но и практичность. Дизайнеры утверждают, что серая затирка для плитки — неожиданный, но удачный выбор, который лучше, чем белая. Разбираемся, почему этот оттенок становится новым фаворитом в оформлении кухонь и ванных комнат.
Белая затирка выглядит стильно, но быстро загрязняется, особенно в зоне кухонного фартука. Дизайнер Алана Мари отмечает, что серый цвет гораздо менее маркий, скрывает загрязнения и требует меньше усилий для очистки.
"Светлую затирку сложнее содержать в чистоте, она быстрее темнеет и требует регулярного обновления", — говорит эксперт.
Серая затирка, наоборот, дольше сохраняет аккуратный вид, даже в условиях интенсивного использования.
Ремонт кухни — затратный процесс, и важно выбирать решения, которые не выйдут из моды через пару лет. Дизайнер Мелисса Сакелл уверена: серый цвет — это классика, которая легко вписывается в любой стиль.
"Серый оттенок дополняет любую цветовую палитру, он остается актуальным независимо от трендов", — подчеркивает Сакелл.
Кроме того, серая затирка представлена в разных оттенках:
Хотя мы привыкли, что плитка "метро" бывает белой, на рынке представлены десятки оттенков. Дизайнер Бекки Ши использовала синюю плитку с серой затиркой в своем проекте и добилась гармоничного и сбалансированного эффекта.
"Мягкий серый цвет не перегружает интерьер и подчеркивает глубину плитки", — отмечает она.
Это доказывает, что серая затирка универсальна и работает как с классической белой плиткой, так и с глубокими оттенками синего, зеленого и даже черного.
Несмотря на очевидные плюсы, у серой затирки есть некоторые нюансы:
Совет: Перед окончательным выбором попробуйте несколько образцов затирки в разном освещении, чтобы убедиться, что цвет идеально подходит под ваш интерьер.
Если вы планируете ремонт, стоит рассмотреть серую затирку как стильное и долговечное решение, которое подчеркнет красоту вашей плитки и сделает интерьер более функциональным.
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