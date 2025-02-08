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Хотите долговечный ремонт: узнайте, почему серая затирка лучше белой

3:26
Недвижимость

При ремонте кухни важно учитывать не только стиль, но и практичность. Дизайнеры утверждают, что серая затирка для плитки — неожиданный, но удачный выбор, который лучше, чем белая. Разбираемся, почему этот оттенок становится новым фаворитом в оформлении кухонь и ванных комнат.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему дизайнеры выбирают серую затирку

Простота в уходе

Белая затирка выглядит стильно, но быстро загрязняется, особенно в зоне кухонного фартука. Дизайнер Алана Мари отмечает, что серый цвет гораздо менее маркий, скрывает загрязнения и требует меньше усилий для очистки.

"Светлую затирку сложнее содержать в чистоте, она быстрее темнеет и требует регулярного обновления", — говорит эксперт.

Серая затирка, наоборот, дольше сохраняет аккуратный вид, даже в условиях интенсивного использования.

Актуальность вне времени

Ремонт кухни — затратный процесс, и важно выбирать решения, которые не выйдут из моды через пару лет. Дизайнер Мелисса Сакелл уверена: серый цвет — это классика, которая легко вписывается в любой стиль.

"Серый оттенок дополняет любую цветовую палитру, он остается актуальным независимо от трендов", — подчеркивает Сакелл.

Кроме того, серая затирка представлена в разных оттенках:

  • Холодные серые подойдут для современных минималистичных интерьеров.
  • Теплые серые оттенки добавят уюта классическим и скандинавским кухням.
  • Графитовые и антрацитовые цвета подчеркнут контрастность и глубину дизайна.

Идеальное сочетание с разными цветами плитки

Хотя мы привыкли, что плитка "метро" бывает белой, на рынке представлены десятки оттенков. Дизайнер Бекки Ши использовала синюю плитку с серой затиркой в своем проекте и добилась гармоничного и сбалансированного эффекта.

"Мягкий серый цвет не перегружает интерьер и подчеркивает глубину плитки", — отмечает она.

Это доказывает, что серая затирка универсальна и работает как с классической белой плиткой, так и с глубокими оттенками синего, зеленого и даже черного.

Есть ли минусы у серой затирки

Несмотря на очевидные плюсы, у серой затирки есть некоторые нюансы:

  • Оттенок может меняться в зависимости от освещения. Серый цвет впитывает соседние оттенки, поэтому его нужно тестировать перед укладкой.
  • Требует профессиональной укладки. Если выбрать слишком темный оттенок, ошибки при монтаже станут более заметными.

Совет: Перед окончательным выбором попробуйте несколько образцов затирки в разном освещении, чтобы убедиться, что цвет идеально подходит под ваш интерьер.

Почему серая затирка — это тренд

  • Практичность: проще в уходе, чем белая затирка.
  • Актуальность: серый цвет — вечная классика.
  • Гармония: идеально сочетается с любым оттенком плитки.
  • Разнообразие: широкий выбор оттенков — от светлого до графитового.

Если вы планируете ремонт, стоит рассмотреть серую затирку как стильное и долговечное решение, которое подчеркнет красоту вашей плитки и сделает интерьер более функциональным.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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