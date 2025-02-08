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Худшие советы из соцсетей: дизайнеры в ужасе от этих трендов

4:32
Недвижимость

Современные социальные сети изобилуют идеями по оформлению жилья, но далеко не все из них стоит воплощать в реальности. Некоторые модные советы могут привести к дисгармонии в пространстве, превратить уютную квартиру в хаотичное нагромождение элементов или даже испортить ремонт. Дизайнеры выделили самые распространенные ошибки, которые лучше не допускать.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Безжалостная покраска всего подряд

Цвет играет важную роль в интерьере, но его использование должно быть осмысленным. Одно из наиболее спорных решений — окрашивание природных материалов, таких как:

  • Деревянные полы: краска может со временем потрескаться, а избавиться от неё будет непросто.
  • Каменные камины: натуральный камень обладает уникальной фактурой, которую невозможно повторить краской.
  • Антикварная мебель: покрывая её слоем краски, можно уничтожить ценность и индивидуальность предмета.

Совет: Вместо того чтобы скрывать природные оттенки и текстуры, попробуйте интегрировать их в концепцию интерьера. Это поможет сохранить аутентичность и добавить глубины пространству.

Игнорирование теории цвета

Один из современных трендов — использование кричащих оттенков без учета их сочетания. Однако даже самые модные цвета могут разрушить гармонию, если не учитывать их взаимодействие:

  • Яркие кислотные оттенки могут раздражать и вызывать быструю усталость.
  • Слишком насыщенные цвета в небольшом пространстве создают ощущение тесноты.
  • Несочетаемые оттенки способны сделать интерьер визуально хаотичным.

Совет: Прежде чем использовать яркие цвета, продумайте цветовую палитру. Если хочется добавить динамики, начните с небольших акцентов, а не окрашивайте всю комнату в агрессивные оттенки.

Темные стены в любом интерьере

Глубокие темные оттенки могут выглядеть стильно, но подходят они далеко не каждому пространству. Дизайнеры предупреждают:

  • В светлых помещениях они создают резкий контраст, который может быть утомительным для глаз.
  • В маленьких комнатах темные цвета визуально уменьшают пространство и делают его более мрачным.
  • Отсутствие грамотного освещения усугубляет эффект тяжести.

Совет: Если хочется использовать темные оттенки, попробуйте ограничиться одной стеной или отдельными элементами, например, мебелью. Это придаст глубины интерьеру, не перегружая его.

Слишком увлекаться самодельным декором

Творческий подход к оформлению жилья — безусловно, важная составляющая уюта, но излишнее увлечение самодельными решениями может обернуться катастрофой. Дизайнеры предостерегают от:

  • Использования дешевых материалов, которые со временем теряют внешний вид.
  • Избытка декоративных элементов, которые загромождают пространство.
  • Попыток переделать мебель и отделку без должных навыков.

Совет: Если хочется внести в интерьер индивидуальность, лучше выбрать несколько качественных деталей, а не перегружать пространство случайными элементами.

Изобилие зеркал без плана

Зеркала — отличный инструмент для визуального увеличения пространства, но при неправильном использовании они могут испортить интерьер:

  • В маленьких комнатах большое количество отражающих поверхностей создаёт хаос.
  • Если зеркало отражает беспорядок, оно только усиливает ощущение загроможденности.
  • Непродуманное размещение может исказить перспективу комнаты.

Совет: Зеркала лучше располагать напротив источников света или в местах, где они действительно помогают расширить пространство.

Ожидание мгновенного результата

Социальные сети создают иллюзию, что интерьер можно преобразить за один день. Однако профессиональные дизайнеры предупреждают:

  • Полноценный ремонт требует времени и тщательной подготовки.
  • Хороший интерьер складывается из множества деталей, а не покупается сразу в магазине.
  • Быстрое обновление без продуманного плана часто приводит к лишним расходам и разочарованиям.

Совет: Не торопитесь, оформляя интерьер. Пусть пространство наполняется постепенно — это позволит создать действительно уютный и гармоничный дом.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр. соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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