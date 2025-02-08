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Дачный лайфхак: как легко и бюджетно преобразить участок

2:30
Недвижимость

Зима постепенно отступает, и всё чаще хочется думать о солнце, тёплом ветерке, зелёной траве и, конечно, о даче. Чтобы подготовить участок к новому сезону, стоит заранее продумать, как сделать его уютным, стильным и удобным. Эти 5 идей помогут создать идеальное место для отдыха и работы!

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Уютное кострище — центр загородных посиделок

Современный дачный участок невозможно представить без кострища — здесь можно не только готовить, но и собираться с друзьями вечерами. Самым долговечным вариантом будет кирпичное кострище, которое легко построить на расчищенной круглой площадке. А чтобы отдых был комфортным, расположите вокруг него удобные сиденья или даже лавочки.

Летний душ — освежающий уголок на участке

Даже если в загородном доме есть горячая вода, летний душ будет полезным дополнением. Особенно приятно освежиться после работы в саду или жаркого дня. Для сооружения душевой кабины подойдут обычные доски, а чтобы придать ей стильный вид, покрасьте их в тёмные благородные оттенки. Не забудьте добавить крючки для полотенец, полочки для мыла и продумать систему подачи воды — чаще всего используют большую бочку.

Эстетичная дровница — красиво и практично

Дрова есть на любом дачном участке, но их можно использовать не только по прямому назначению. Например, сделать стильную дровницу, которая станет элементом декора. Отличный вариант — стеллаж из листового металла, в котором дрова будут аккуратно сложены. А если мастерить не хочется, просто уложите их у стены дома, придав участку атмосферу уюта.

Садовые дорожки — бюджетно и красиво

Создать садовые дорожки можно не только из бетона и плитки. Красиво, а главное — доступно, получится, если использовать гальку или спилы деревьев. Такой вариант не только сэкономит бюджет, но и придаст участку природный, гармоничный вид.

Мойка для ног — маленькое удобство с большим эффектом

Чтобы в доме было чище, можно оборудовать на крыльце небольшую площадку для мытья ног. Она пригодится, чтобы быстро ополоснуть ступни от песка или грязи, а также вымыть садовую обувь после работы в огороде. Простое, но очень полезное решение, которое оценят все дачники!

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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