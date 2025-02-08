После второй стирки подряд стиральная машина работает, но уже не так, как раньше — вот что с ней случилось

Вы когда-нибудь задумывались, почему не стоит запускать стиральную машину дважды подряд? Оказывается, такая практика может привести к нежелательным последствиям.
Стиральные машины, как и любая бытовая техника, нуждаются в отдыхе между циклами. Непрерывная работа без перерыва может привести к перегреву двигателя и других компонентов, что снижает срок службы устройства.
При постоянной нагрузке без пауз внутренние элементы машины не успевают остыть. Это повышает риск перегрева, что может привести к поломке или даже возгоранию.
Чтобы продлить срок службы стиральной машины и обеспечить её безопасную работу:
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вашу технику в рабочем состоянии на долгие годы.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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