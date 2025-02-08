После второй стирки подряд стиральная машина работает, но уже не так, как раньше — вот что с ней случилось

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему не стоит запускать стиральную машину дважды подряд? Оказывается, такая практика может привести к нежелательным последствиям.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Проблемы при повторном использовании

Стиральные машины, как и любая бытовая техника, нуждаются в отдыхе между циклами. Непрерывная работа без перерыва может привести к перегреву двигателя и других компонентов, что снижает срок службы устройства.

Риски перегрева

При постоянной нагрузке без пауз внутренние элементы машины не успевают остыть. Это повышает риск перегрева, что может привести к поломке или даже возгоранию.

Рекомендации по использованию

Чтобы продлить срок службы стиральной машины и обеспечить её безопасную работу:

Делайте перерыв между стирками не менее 30 минут.

Регулярно проводите техническое обслуживание и очищайте фильтры.

Избегайте перегрузки барабана бельём.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вашу технику в рабочем состоянии на долгие годы.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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