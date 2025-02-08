Верный признак грядущего ограбления: обычный лист бумаги оставит вас ни с чем

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уехали в отпуск, а по возвращении обнаружили, что дом ограблен. Ценные вещи пропали, а соседи, как ни странно, не пострадали. Как преступники узнали, что вас долго не было?

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

Во Франции набирает популярность хитрый метод: воры используют обычный лист бумаги. Они бросают его в почтовый ящик и незаметно следят, как долго он там лежит.

Если бумагу никто не убирает несколько дней — значит, жильцы отсутствуют, и дом становится лёгкой добычей.

Люди обычно проверяют почту ежедневно, особенно если ожидают важные документы. Но если ящик остаётся нетронутым, это становится сигналом для грабителей.

Недавняя серия краж в регионе Кемпер показала, что эта схема действительно работает. Полиция призывает быть внимательными: замечая подозрительные листы бумаги, лучше сразу их убирать.

Уточнения

Грабёж (ст. 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества. Грабёж выражается в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья.



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