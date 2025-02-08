Интерьер заиграет новыми красками: хитрости выбора освещения, которые работают

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Освещение — это не просто функциональный элемент, а мощный инструмент, который может менять восприятие пространства, зонировать интерьер и даже влиять на настроение.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Свет как инструмент дизайна

Грамотно подобранное освещение создаёт глубину, фактуру и акценты в интерьере. Один и тот же интерьер при разном свете может выглядеть совершенно по-разному.

Зрительный комфорт

Свет напрямую влияет на восприятие пространства. Правильное сочетание яркости, цветопередачи и теней помогает создать атмосферу, в которой комфортно находиться.

Необычные решения

Подсветка у плинтусов создаёт эффект мягкого рассеянного света. Скрытые цветные лампы под потолком добавляют театральности. Оптоволоконные светильники превращают потолок в звёздное небо. Комбинированное освещение делает интерьер более выразительным и динамичным.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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