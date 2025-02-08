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Интерьер заиграет новыми красками: хитрости выбора освещения, которые работают

1:00
Недвижимость

Освещение — это не просто функциональный элемент, а мощный инструмент, который может менять восприятие пространства, зонировать интерьер и даже влиять на настроение.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Свет как инструмент дизайна

Грамотно подобранное освещение создаёт глубину, фактуру и акценты в интерьере. Один и тот же интерьер при разном свете может выглядеть совершенно по-разному.

Зрительный комфорт

Свет напрямую влияет на восприятие пространства. Правильное сочетание яркости, цветопередачи и теней помогает создать атмосферу, в которой комфортно находиться.

Необычные решения

  1. Подсветка у плинтусов создаёт эффект мягкого рассеянного света.
  2. Скрытые цветные лампы под потолком добавляют театральности.
  3. Оптоволоконные светильники превращают потолок в звёздное небо.
  4. Комбинированное освещение делает интерьер более выразительным и динамичным.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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