Интерьер заиграет новыми красками: хитрости выбора освещения, которые работают

Освещение — это не просто функциональный элемент, а мощный инструмент, который может менять восприятие пространства, зонировать интерьер и даже влиять на настроение.
Грамотно подобранное освещение создаёт глубину, фактуру и акценты в интерьере. Один и тот же интерьер при разном свете может выглядеть совершенно по-разному.
Свет напрямую влияет на восприятие пространства. Правильное сочетание яркости, цветопередачи и теней помогает создать атмосферу, в которой комфортно находиться.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
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