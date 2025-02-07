Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У каждого дома есть обычный холодильник, который просто охлаждает продукты и продлевает срок их хранения. Но технологии не стоят на месте, и теперь появились умные холодильники.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

Они оснащены камерами, искусственным интеллектом и даже могут автоматически заказывать продукты, если что-то заканчивается.

Как это работает?

Камеры следят за запасами в реальном времени. Сенсорный экран позволяет заказывать еду прямо с холодильника. Подключение к интернету открывает доступ к технологиям типа Instacart для быстрого пополнения запасов.

Но так ли это удобно? Пока такие холодильники распознают только 37 видов продуктов, а их цена значительно выше обычных моделей. Да и все их функции можно выполнить самостоятельно: просто открыть дверцу, посмотреть, что нужно докупить, и сделать заказ через телефон.

Стоит ли платить больше за такую технологию или это просто дорогая игрушка? Решать вам!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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