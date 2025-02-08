Эти ошибки в ремонте ванной создают бардак — не повторяйте их

Чтобы ванная всегда была чистой и удобной, важно учесть несколько деталей при ремонте.
Вентиляция — без неё ванная быстро превратится в рассадник грибка и плесени. Хорошая система проветривания избавит от излишней влажности и предотвратит неприятные запахи. Позаботьтесь об этом заранее.
Затирка — белая выглядит красиво, но со временем желтеет и загрязняется. Гораздо практичнее выбрать серую или цветную затирку — она дольше сохранит опрятный вид.
Места для хранения — зеркальный шкаф глубиной 15-18 см над раковиной решит проблему косметического хаоса.
А если заранее продумать нишу с полками из керамогранита, стекла или металла, можно удобно разместить все необходимые вещи и избежать нагромождения флаконов по краям ванны.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.