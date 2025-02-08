Эти ошибки в ремонте ванной создают бардак — не повторяйте их

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы ванная всегда была чистой и удобной, важно учесть несколько деталей при ремонте.

Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ванная

Вентиляция — без неё ванная быстро превратится в рассадник грибка и плесени. Хорошая система проветривания избавит от излишней влажности и предотвратит неприятные запахи. Позаботьтесь об этом заранее.

Затирка — белая выглядит красиво, но со временем желтеет и загрязняется. Гораздо практичнее выбрать серую или цветную затирку — она дольше сохранит опрятный вид.

Места для хранения — зеркальный шкаф глубиной 15-18 см над раковиной решит проблему косметического хаоса.

А если заранее продумать нишу с полками из керамогранита, стекла или металла, можно удобно разместить все необходимые вещи и избежать нагромождения флаконов по краям ванны.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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