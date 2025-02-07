Ремонт санузла в 2025 году: что уже не модно

Ремонт в ванной комнате — серьёзное вложение, и важно не допустить ошибок, которые приведут к дискомфорту и дополнительным тратам.
В 2025 году некоторые популярные ранее решения стали неактуальными, а другие оказались попросту непрактичными.
Многие владельцы жалуются на неудобства, связанные с душевыми кабинами:
Раковины с выступающими бортиками больше не в моде — теперь предпочтение отдают лаконичным и практичным моделям.
Также дизайнеры советуют отказаться от пластиковых уголков и бордюрчиков на ванне — лучший вариант для герметизации шва:
Скользкие поверхности — плохой выбор для санузла. Сейчас в тренде матовая и текстурная плитка, которая не только стильно выглядит, но и безопасна.
Сплошные однотонные интерьеры теперь кажутся устаревшими. Однако это не значит, что нужно бросаться в эксперименты с кислотными оттенками. В 2025 году актуальны сдержанные, но стильные сочетания цветов.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.
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