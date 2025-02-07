Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
18-летних украинцев отправят на фронт: Захарова высмеяла решение Зеленского
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым
Устойчивые огурцы: каким сортам доверять в неидеальные годы?
Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника

Ремонт санузла в 2025 году: что уже не модно

1:30
Недвижимость

Ремонт в ванной комнате — серьёзное вложение, и важно не допустить ошибок, которые приведут к дискомфорту и дополнительным тратам.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

В 2025 году некоторые популярные ранее решения стали неактуальными, а другие оказались попросту непрактичными. 

Душевая кабина — главный провал

Многие владельцы жалуются на неудобства, связанные с душевыми кабинами:

  1. Протекающие форсунки.
  2. Дверцы, которые со временем соскакивают с направляющих.
  3. Пластиковый поддон, который скрипит и прогибается.

Раковина с бортиками и бордюры на ванне уходят в прошлое

Раковины с выступающими бортиками больше не в моде — теперь предпочтение отдают лаконичным и практичным моделям.

Также дизайнеры советуют отказаться от пластиковых уголков и бордюрчиков на ванне — лучший вариант для герметизации шва:

  1. Герметик.
  2. Жидкий акрил (выглядит эстетично и прост в уходе).

Глянцевая плитка — не только старомодно, но и опасно

Скользкие поверхности — плохой выбор для санузла. Сейчас в тренде матовая и текстурная плитка, которая не только стильно выглядит, но и безопасна.

Монохромная ванная — это скучно

Сплошные однотонные интерьеры теперь кажутся устаревшими. Однако это не значит, что нужно бросаться в эксперименты с кислотными оттенками. В 2025 году актуальны сдержанные, но стильные сочетания цветов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Красота и стиль
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым
Устойчивые огурцы: каким сортам доверять в неидеальные годы?
Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника
Подземный храм воды римской эпохи — чем поражает цистерна Мирабилис
Как увидеть оранжевую Луну и её королевского спутника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.