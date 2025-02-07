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Как защитить стиральную машину от известкового налёта? Простые и действенные способы

1:42
Недвижимость

Известковый налёт — настоящий кошмар для стиральных машин, особенно в регионах с жесткой водой. Со временем он оседает на внутренних деталях прибора, снижая его эффективность и даже приводя к поломкам.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Но есть хорошие новости: вы можете предотвратить эту проблему с помощью простых домашних средств!

Почему образуется известковый налёт?

Жёсткая вода содержит минералы, такие как магний и кальций. При нагревании они оседают на деталях бытовой техники, образуя плотный слой налета. Если его не убирать, стиральная машина начнёт работать хуже и быстрее выйдет из строя.

Лучшие способы очистки стиральной машины

Столовый уксус — мощное средство против известкового налёта и неприятных запахов. Достаточно налить 300-400 мл уксуса в пустой барабан и запустить самый горячий режим стирки. После завершения протрите внутреннюю поверхность губкой.

Пищевая сода — натуральный очиститель, который работает так же эффективно, как уксус. Засыпьте 2 пачки соды в барабан и включите длинный цикл стирки. Для усиленного эффекта можно сочетать с уксусом.

Лимонная кислота — отлично справляется с известковым налётом. Насыпьте один пакетик в контейнер для порошка и запустите горячий цикл. Чтобы усилить эффект, добавьте немного уксуса.

Таблетка для посудомоечной машины — неожиданное, но действенное решение. Просто положите таблетку в барабан и включите программу стирки при 90-95 ºC.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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