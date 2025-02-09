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Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками

1:28
Недвижимость

С чашками связано множество суеверий, одно из которых гласит, что их следует хранить в перевернутом виде для привлечения удачи и благополучия. Однако этот метод хранения имеет не только символическое значение, но и практическое обоснование.

Посуда
Фото: commons.wikimedia.org by Chunchun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда

Перевернутые чашки и стаканы — это не только способ сохранить место на полке, но и решение нескольких бытовых проблем.

  1. Во-первых, перевернутые чашки можно компактно разместить друг на друге, что позволяет сэкономить пространство. Например, на небольшой полке можно разместить вдвое больше чашек, чем при обычном способе хранения.
  2. Во-вторых, такой способ предотвращает появление разводов от воды. Вода, стекая вниз, не засыхает на стенках и дне чашек, что избавляет от необходимости постоянно их протирать.
  3. В-третьих, перевернутое хранение способствует поддержанию чистоты и гигиены. В обычных условиях в чашке скапливается пыль, что может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, летом в чашках могут завестись насекомые, такие как комары и мухи. Перевернутый способ хранения предотвращает их проникновение внутрь.
  4. Наконец, перевернутое хранение помогает избежать неприятных запахов и скопления влаги. Вся жидкость стекает вниз, предотвращая появление неприятных запахов и плесени.

Уточнения

Ча́шка (устар. — чаша), уменьшительно-ласкательно — Ча́шечка — небольшой, обычно округлой формы, с ручкой, сосуд для питья.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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