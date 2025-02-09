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Грамотное освещение и шкафы до потолка: оптимальное использование пространства на маленькой кухне

1:48
Недвижимость

Для создания стильного и функционального интерьера даже на небольшой кухне необходимо использовать многофункциональную технику, грамотно организовать зоны хранения и продуманное освещение. Об этом рассказала Ксения Кузнецова, дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

По словам эксперта, светлые оттенки в отделке и мебели могут визуально увеличить пространство, но не всегда соответствуют общей концепции квартиры или предпочтениям владельцев. В таких случаях важно правильно организовать освещение, чтобы даже тёмная кухня казалась просторной в любое время суток. Для этого можно использовать потолочные светильники, встроенную подсветку и дополнительные источники света, пишет Газета.Ru.

В небольших кухнях рекомендуется отказаться от бытовой техники с ограниченным функционалом, предпочитая взаимозаменяемые устройства, которые не будут создавать ощущение захламлённости. Важно также оценить свои кулинарные потребности и выбрать оборудование, соответствующее вашим привычкам. Например, вместо варочной поверхности на четыре конфорки можно выбрать модель на три или две, освободив место для рабочей зоны.

Организация достаточного количества систем хранения — ещё один ключевой момент при обустройстве кухни. Профессиональный дизайнер может разработать эргономичный гарнитур, учитывая все бытовые нужды и особенности пространства.

"В небольших пространствах кухни я рекомендую отказаться от излишних открытых полок и ящиков, а также заказывать верхний ярус шкафов до самого потолка, чтобы зон для хранения было достаточно", — заключила дизайнер.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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