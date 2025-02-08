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Красота и практичность: выбираем раковину для ванной

1:31
Недвижимость

Фарфор является экологически чистым материалом с длительным сроком службы, что делает его лучшим выбором для ванной комнаты. Он прост в уходе (достаточно протирать мягкой губкой один-два раза в неделю), обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и агрессивным моющим средствам.

Стильная ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная ванная комната

Акриловый камень имеет очень низкое водопоглощение и пористость. По этим параметрам материал превосходит фаянс и даже фарфор. Поэтому акриловые мойки гораздо дольше сохраняют идеально чистую и гладкую поверхность.

Какая форма раковины для ванной комнаты в тренде

Среди всех популярных вариантов дизайнеры выделяют две формы моек — овальную и квадратную. Овальные мойки считаются простыми и более традиционными, в то время как квадратные — утонченными и современными.

Угловая мойка идеально подходит, если у вас ограниченное пространство в ванной комнате. Это позволяет максимально эффективно использовать угловое пространство, которое обычно не используется.

Круглая или овальная форма: такие формы раковин занимают мало места и отлично подходят для небольших ванных комнат. Квадратные раковины все чаще появляются в ванных комнатах жилых помещений.

Замена более традиционной круглой мойки на квадратную — один из самых быстрых способов обновить и модернизировать ванную комнату.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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