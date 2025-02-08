Красота и практичность: выбираем раковину для ванной

Фарфор является экологически чистым материалом с длительным сроком службы, что делает его лучшим выбором для ванной комнаты. Он прост в уходе (достаточно протирать мягкой губкой один-два раза в неделю), обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и агрессивным моющим средствам.
Акриловый камень имеет очень низкое водопоглощение и пористость. По этим параметрам материал превосходит фаянс и даже фарфор. Поэтому акриловые мойки гораздо дольше сохраняют идеально чистую и гладкую поверхность.
Среди всех популярных вариантов дизайнеры выделяют две формы моек — овальную и квадратную. Овальные мойки считаются простыми и более традиционными, в то время как квадратные — утонченными и современными.
Угловая мойка идеально подходит, если у вас ограниченное пространство в ванной комнате. Это позволяет максимально эффективно использовать угловое пространство, которое обычно не используется.
Круглая или овальная форма: такие формы раковин занимают мало места и отлично подходят для небольших ванных комнат. Квадратные раковины все чаще появляются в ванных комнатах жилых помещений.
Замена более традиционной круглой мойки на квадратную — один из самых быстрых способов обновить и модернизировать ванную комнату.
Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.
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