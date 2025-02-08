Магия первого впечатления: как создать идеальную прихожую

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Светлые тона, будь то обои, штукатурка или плитка, образуют идеальный нейтральный фон, на котором можно разместить любые элементы: не только полки для мелочей на стене в прихожей, но и зеркала, светильники и бра, крючки для одежды, цветочные горшки.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

В прихожей или коридоре лучше всего разместить красочные пейзажи, яркие картины, которые улучшают настроение и дарят улыбку.

Выбирайте декор таким образом, чтобы после прихода домой вас окутала позитивная волна доброты и хорошего настроения.

Какого цвета должны быть стены в прихожей

Основное правило выбора базового цвета — спокойствие и уравновешенность. Прихожая — это первое место, где человек оказывается после суеты улицы. Садясь на стул, он должен снять обувь, отдышаться и успокоиться.

Нет необходимости использовать агрессивные цвета в оформлении фасадов, такие как красный, ярко-зеленый, голубой.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.





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