Как выбрать кухонную мойку? Разбираем плюсы и минусы популярных вариантов

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор кухонной мойки — важный этап обустройства кухни. Варианты отличаются не только внешним видом, но и практичностью, долговечностью и уходом. Сегодня самыми популярными считаются модели из нержавеющей стали, искусственного и натурального камня. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Мойки из нержавеющей стали

Плюсы:

Простота в уходе: легко очищаются от загрязнений.

Большой выбор форм и размеров.

Доступная стоимость.

Минусы:

Возможна деформация при малой толщине металла.

Смеситель крепится не всегда надёжно.

Требуют заземления при установке рядом с электроприборами.

Мойки из натурального камня (гранит, мрамор)

Плюсы:

Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Эстетичный внешний вид.

Возможность ремонта: трещины можно заделать.

Минусы:

Сложность монтажа.

Высокая стоимость.

Что выбрать?

Если важны долговечность и презентабельность, стоит обратить внимание на натуральный камень. Для тех, кто ищет практичный и недорогой вариант, оптимальным выбором будет нержавеющая сталь. Главное — учитывать особенности материала и условия эксплуатации.

Уточнения

Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания.



