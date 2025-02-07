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Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил

1:05
Недвижимость

Потребуется много времени, чтобы животные привыкли к присутствию друг друга. На это может уйти несколько месяцев. Для более быстрой адаптации разделите места обитания собаки и кошки.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

У каждого из них всегда должно быть свое место, где питомцы будут чувствовать себя в полной безопасности. Обеспечьте каждому животному свою миску и спальное место.

Как правильно познакомить кошку с собакой

На нейтральной территории поместите кошку в переноску, коробку или другое укрытие, где она чувствует себя спокойно.

Посадите собаку на поводок и, при необходимости, наденьте намордник. Ласково разговаривая с собакой, зайдите в комнату с кошкой.

Позвольте вашей собаке обнюхать переноску, вознаграждая спокойное поведение лакомством. Следите за взаимодействием животных, пока не убедитесь, что все в порядке.

Если хозяин выстроит правильное взаимодействие между домашними питомцами, собака и кошка будут прекрасно жить в одном доме.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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