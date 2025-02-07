Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил

Потребуется много времени, чтобы животные привыкли к присутствию друг друга. На это может уйти несколько месяцев. Для более быстрой адаптации разделите места обитания собаки и кошки.
У каждого из них всегда должно быть свое место, где питомцы будут чувствовать себя в полной безопасности. Обеспечьте каждому животному свою миску и спальное место.
На нейтральной территории поместите кошку в переноску, коробку или другое укрытие, где она чувствует себя спокойно.
Посадите собаку на поводок и, при необходимости, наденьте намордник. Ласково разговаривая с собакой, зайдите в комнату с кошкой.
Позвольте вашей собаке обнюхать переноску, вознаграждая спокойное поведение лакомством. Следите за взаимодействием животных, пока не убедитесь, что все в порядке.
Если хозяин выстроит правильное взаимодействие между домашними питомцами, собака и кошка будут прекрасно жить в одном доме.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
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