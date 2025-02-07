Кухня + гостиная: 5 ошибок, из-за которых ремонт обернётся катастрофой

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перепланировка квартиры — процесс сложный, требующий грамотного подхода. Ошибки при объединении кухни и гостиной могут привести не только к дискомфорту, но и к необходимости переделывать всё заново. Чтобы избежать проблем, стоит учесть несколько ключевых моментов.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Незнание правил перепланировки

Первое, на что необходимо обратить внимание, — это несущие стены. Их снос категорически запрещён, а за нарушение этого правила контролирующие органы могут обязать восстановить конструкцию в первоначальном виде. Перед началом работ важно проконсультироваться со специалистами и согласовать изменения.

Ошибка в выборе напольного покрытия

Часто при объединении кухни и гостиной используется один вид покрытия, что визуально делает пространство плоским и однообразным. Дизайнеры рекомендуют применять плавный переход материалов — например, сочетать плитку в кухонной зоне и ламинат или паркет в гостиной. Это не только красиво, но и практично.

Недостаточное внимание к вентиляции

В едином пространстве особенно важно правильно организовать вентиляцию. Мощная вытяжка поможет избавиться от посторонних запахов, которые в противном случае будут распространяться по всей квартире.

Непрактичные отделочные материалы

При оформлении гостиной зоны лучше отказаться от легко загрязняющихся материалов. Например, текстильные обои, велюровая или бархатная мебель требуют частой очистки, особенно если кухня расположена рядом.

Непродуманное освещение

Освещение играет ключевую роль в зонировании пространства. Разные сценарии освещения помогут чётко разграничить кухонную и гостиную зону без перегородок. Например, в рабочей зоне можно использовать яркие встроенные светильники, а в зоне отдыха — мягкий рассеянный свет.

Грамотный подход к перепланировке поможет создать стильное, комфортное и функциональное пространство, в котором кухня и гостиная гармонично сочетаются друг с другом.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



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