Эксперты посоветовали покупать квартиры по льготной ипотеке

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году разумно рассмотреть возможность приобретения квартиры с использованием льготной ипотеки. Этот совет был предложен россиянам заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По мнению депутата, такой вариант решения жилищной проблемы будет особенно выгоден для семей с двумя детьми, а также для жителей отдалённых районов, таких как Дальний Восток и новые регионы. Разворотнева убеждена, что сейчас наиболее целесообразно вложить средства в покупку жилья, поскольку будущее льготной ипотеки остается под вопросом, передает News. ru.

Тем не менее, многое зависит от индивидуальных финансовых целей. Депутат подчеркнула, что тем, у кого есть собственные накопления, возможно, стоит немного подождать. В настоящее время на рынке недвижимости эконом-класса наблюдается умеренное снижение цен. Если эта тенденция продолжится, возможно, лучше всего временно разместить средства на банковском вкладе. Также она предостерегла от кредитной покупки квартиры, учитывая, что текущая ключевая ставка остаётся на высоком уровне.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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