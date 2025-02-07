Эксперты назвали условия невозможности продать земельный участок

Собственники земельных участков, на которых не проведено межевание и отсутствуют четкие границы на кадастровых картах, начиная с 1 марта не смогут осуществлять продажи, дарение или передачу в наследство своих земель. Такие сведения озвучила юрист и руководитель "Центра оформления недвижимости Кайрос+" Ирина Нигматуллина.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Чтобы выполнить межевание, необходимо обратиться к кадастровым инженерам-геодезистам, которые подготовят соответствующий план. Этот документ затем следует подать в Многофункциональный центр (МФЦ), после чего он будет направлен в Кадастровую палату, действующую при Росреестре. Если границы соседних участков не зарегистрированы, нужно договориться о проведении межевания с соседями.

В настоящее время в судах рассматривается множество дел, связанных с земельными спорами. Это связано с тем, что раньше собственникам выдавали "синие свидетельства" без обозначения границ земельных наделов. Это создавало трудности для владельцев, так как им было сложно определить, какую именно часть земли они фактически владеют, сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Када́стр (фр. cadastre) — упорядоченный список, реестр каких-либо важных объектов, официально составляемый государством на основании данных наблюдений, осуществляемых периодически или непрерывно.



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