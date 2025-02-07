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В России резко замедлилось снижение цен на вторичное жилье

1:26
Недвижимость

В январе 2025 года на вторичном рынке недвижимости произошло снижение цен в восьми из пятидесяти анализируемых городов, в то время как в декабре таких городов было четырнадцать.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

В конце предыдущего года тенденция к снижению цен на вторичное жилье в крупных городах заметно усилилась. Январь, как правило, считается периодом низкой активности на рынке недвижимости. После декабрьского спроса на рынке остались квартиры более высокой ценовой категории, что позволяет рассматривать рост средних цен как лишь формальный, отметил Максим Русаков, партнер и руководитель направления "Бизнес IT-решения в жилой недвижимости" группы SRG.

Наибольшее снижение цен в январе зафиксировано в Краснодаре, где стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,02% и составила 125,7 тысячи рублей. Ярославль занял второе место по этому показателю; здесь цена на жилье снизилась на 0,51%, достигнув 92,7 тысячи рублей за квадратный метр. Замыкает тройку Новокузнецк, где квадратный метр подешевел на 0,48% и теперь стоит 92,7 тысячи рублей, передает РБК.

Уточнения

Краснода́р (до 1920 года — Екатеринода́р) — город-миллионер на юго-западе России, административный центр Краснодарского края. Один из крупнейших и самых многонаселённых городов Юга России. Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко‑географической области Кубань.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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