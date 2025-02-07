Почему из пластиковых окон тянет холодом? Решаем проблему за 5 минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пластиковые окна давно стали стандартом, обеспечивая тепло- и шумоизоляцию. Однако со временем даже они начинают хуже справляться со своими функциями. Если зимой от окна веет прохладой, стоит проверить герметичность.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

Часто проблему можно решить простой регулировкой: зимой окна требуют более плотного прижима к раме. Но если после этого холод всё ещё проникает, скорее всего, виноваты износившиеся уплотнители.

Проверить их просто: вставьте бумажный лист между рамой и створкой и закройте окно. Если бумага легко вытягивается — уплотнитель уже не выполняет свою задачу. В таком случае его можно заменить самостоятельно.

Процесс несложный: снимаем старый уплотнитель, очищаем паз, затем аккуратно вставляем новый, избегая растяжения. Углы можно разрезать под 45 градусов или аккуратно загибать. Главное — не торопиться и выбирать качественные материалы.

Такое простое обновление позволит вернуть окнам герметичность, а вашему дому — комфорт и тепло.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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