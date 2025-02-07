Ремонт квартиры в 2025: какие дизайнерские приёмы будут модны в этом году

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году в дизайне интерьеров появятся новые тренды, которые объединяют эстетику и удобство. В моде — нейтральные оттенки ламината, такие как бежевый, белый и серый. Их будут дополнять яркие акцентные детали — мебель и освещение.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Ещё один важный тренд — адаптивные пространства. Скрытые системы хранения, мобильные перегородки и мебель-трансформер позволят максимально эффективно использовать пространство.

Интересно, что минимализм постепенно уступает место максимализму. Богатые текстуры, насыщенные цвета и оригинальные декоративные элементы станут популярными в этом году.

При этом сохраняется любовь к ретро-дизайну, который получает новое, современное звучание. 2025 год — это время, когда функциональность встречается с красотой, создавая стильные и удобные интерьеры.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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