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Лимон + зубная паста: гениальный лайфхак для чистоты в доме

1:01
Недвижимость

Лимон и зубная паста — неожиданное, но эффективное сочетание, которое можно использовать не только для уборки кухни и ванной, но и для стирки, ухода за одеждой и даже чистки украшений.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Добавьте зубную пасту на половинку лимона и протрите стекло дверцы стиральной машины — это удалит известковый налёт и остатки моющего средства. Смесь также можно использовать для уплотнителей, а сам лимон освежит внутреннее пространство.

Паста пригодится и для зеркал или душевой перегородки — она оставляет защитную плёнку, предотвращая запотевание.

Этот тандем отлично работает и с пятнами. Смесь лимона и пасты отбеливает следы пота на одежде и очищает белые кроссовки. А если нужно вернуть блеск серебру, меди или латуни, просто нанесите смесь на украшение, аккуратно потрите, промойте водой и высушите.

Попробуйте этот простой лайфхак — и уборка станет гораздо эффективнее!

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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