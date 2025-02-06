Никто не хочет видеть в доме мышей, но в сельской местности бороться с ними особенно сложно. Грызуны легко находят лазейки, а запасы еды только привлекают их.
Однако есть простое и натуральное средство, которое поможет избавиться от незваных гостей — это мята!
Мышам невыносим запах эфирных масел мяты. Ментол раздражает их дыхательные пути, поэтому они стараются избегать таких мест. Вы можете использовать свежую или сушёную мяту, а также эфирное масло.
Поставьте горшок с мятой там, где видели грызунов, или разложите тканевые мешочки с сушёными листьями в кладовой, гараже и у возможных входов.
А ещё лучше — использовать мяту заранее, даже если мышей пока нет. Тогда они точно выберут другой дом!
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.