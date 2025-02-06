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Эта трава гарантированно сработает как натуральное средство против мышей

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Недвижимость

Никто не хочет видеть в доме мышей, но в сельской местности бороться с ними особенно сложно. Грызуны легко находят лазейки, а запасы еды только привлекают их.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мышь

Однако есть простое и натуральное средство, которое поможет избавиться от незваных гостей — это мята!

Мышам невыносим запах эфирных масел мяты. Ментол раздражает их дыхательные пути, поэтому они стараются избегать таких мест. Вы можете использовать свежую или сушёную мяту, а также эфирное масло.

Поставьте горшок с мятой там, где видели грызунов, или разложите тканевые мешочки с сушёными листьями в кладовой, гараже и у возможных входов.

А ещё лучше — использовать мяту заранее, даже если мышей пока нет. Тогда они точно выберут другой дом!

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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