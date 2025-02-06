5 решений для кухни, которые больше не в тренде

Интерьерные тренды меняются не так стремительно, как мода, но и здесь есть устаревшие решения, от которых пора отказаться.
Например, барная стойка — когда-то популярный элемент, а теперь неудобная деталь, которая занимает место и редко используется по назначению.
Ещё один явный антитренд — короткий кухонный фартук. Он смотрится неаккуратно и визуально удешевляет интерьер, в то время как полноценная скинали делает пространство завершённым.
Фартуки с фотопечатью тоже остались в прошлом: когда-то они были модными, но сегодня на их место пришли плитка, керамогранит и природные текстуры.
Глянцевые поверхности и серый монохром, которые долгое время были на пике популярности, сегодня уступают матовым фактурам и натуральным материалам. Они смотрятся дорого и создают уют.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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