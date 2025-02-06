5 решений для кухни, которые больше не в тренде

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерьерные тренды меняются не так стремительно, как мода, но и здесь есть устаревшие решения, от которых пора отказаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Например, барная стойка — когда-то популярный элемент, а теперь неудобная деталь, которая занимает место и редко используется по назначению.

Ещё один явный антитренд — короткий кухонный фартук. Он смотрится неаккуратно и визуально удешевляет интерьер, в то время как полноценная скинали делает пространство завершённым.

Фартуки с фотопечатью тоже остались в прошлом: когда-то они были модными, но сегодня на их место пришли плитка, керамогранит и природные текстуры.

Глянцевые поверхности и серый монохром, которые долгое время были на пике популярности, сегодня уступают матовым фактурам и натуральным материалам. Они смотрятся дорого и создают уют.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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