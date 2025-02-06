Разваливающийся замок Пугачёвой и Галкина*: дешевле продать, чем ремонтировать

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт роскошного, но уже разваливающегося замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь может оказаться невыгодным вложением. Об этом заявил риелтор Евгений Яшенков.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По словам эксперта, реставрация здания такой площади обойдётся в десятки, а то и сотни миллионов рублей. В этом случае разумнее продать недвижимость без ремонта по сниженной цене, позволяя новому владельцу адаптировать её под себя.

Замок площадью 2467 квадратных метров пустует уже почти три года. После переезда звездной пары за границу здание начало стремительно приходить в упадок. Без должного ухода на стенах появилась плесень и ржавчина, что только увеличивает затраты на его восстановление.

Тем не менее, Пугачёва и Галкин* продолжают тратить порядка 500 тысяч рублей в месяц на содержание особняка, пишет URA.RU.

Что ждёт знаменитую постройку дальше — пока неясно. Яшенков подчеркнул, что любое жилое строение требует регулярного ухода, а дома, в отличие от квартир, не могут долго оставаться без присмотра.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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