Засор в трубе? Эти хитрые способы решат проблему за 5 минут

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Засор в трубе — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Однако не спешите вызывать специалиста или покупать дорогие химические средства. В большинстве случаев можно справиться самостоятельно с помощью простых и доступных методов.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Как определить место засора?

Прежде чем приступать к устранению, важно понять, где именно образовалась пробка.

Если вода уходит очень медленно, это глубокий засор, который потребует металлического троса.

Если жидкость стоит на месте, скорее всего, проблема в сифоне.

Если вода уходит, но только до определённого уровня, значит, засор находится между сифоном и первым изгибом трубы.

Первая помощь: что делать в первую очередь?

Попробуйте промыть трубы кипятком. Для этого налейте 3 литра горячей воды в слив и подождите 20 минут. Этот метод поможет растворить жир, осевший на стенках. Важно! Если у вас ПВХ-трубы, не используйте кипяток, он может их повредить.

Применяем вантуз

Если кипяток не помог, попробуйте механический способ.

Закройте все отверстия, кроме проблемного слива. Установите вантуз на отверстие и сделайте несколько резких движений вверх-вниз. Проверяйте, насколько эффективно уходит вода.

Домашние средства против засора

Если под рукой нет химических препаратов, можно использовать обычные кухонные ингредиенты.

Сода и уксус

Засыпьте в слив 200 г соды.

Залейте 200 мл уксуса и плотно закройте слив.

Через 15 минут промойте горячей водой.

Сода и соль

Растворите в воде стакан соды и соли.

Вылейте в слив и подождите 20 минут.

Лимонная кислота

Насыпьте лимонную кислоту в слив.

Залейте кипятком и оставьте на час.

Затем промойте водой.

Каустическая сода (для сильных засоров)

В металлическое ведро высыпьте 2 кг каустической соды и залейте холодной водой.

Нагрейте раствор до 70°C, перемешивая.

Половину залейте в слив, оставьте на 2 часа, затем повторите.

Важно! Работайте в перчатках и избегайте контакта с кожей.

Стиральный порошок

Подходит для профилактики засоров.

Засыпьте гранулированный порошок в слив и залейте горячей водой.

Как предотвратить засоры?

Установите защитную сетку на слив.

Не выливайте жир и остатки пищи в раковину.

Периодически используйте соду и уксус для профилактики.

Эти простые меры помогут избежать засоров и избавят вас от лишних хлопот!

Уточнения

Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка") — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.



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