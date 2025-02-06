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Засор в трубе? Эти хитрые способы решат проблему за 5 минут

2:51
Недвижимость

Засор в трубе — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Однако не спешите вызывать специалиста или покупать дорогие химические средства. В большинстве случаев можно справиться самостоятельно с помощью простых и доступных методов.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Как определить место засора?

Прежде чем приступать к устранению, важно понять, где именно образовалась пробка.

  • Если вода уходит очень медленно, это глубокий засор, который потребует металлического троса.
  • Если жидкость стоит на месте, скорее всего, проблема в сифоне.
  • Если вода уходит, но только до определённого уровня, значит, засор находится между сифоном и первым изгибом трубы.

Первая помощь: что делать в первую очередь?

Попробуйте промыть трубы кипятком. Для этого налейте 3 литра горячей воды в слив и подождите 20 минут. Этот метод поможет растворить жир, осевший на стенках. Важно! Если у вас ПВХ-трубы, не используйте кипяток, он может их повредить.

Применяем вантуз

Если кипяток не помог, попробуйте механический способ.

  1. Закройте все отверстия, кроме проблемного слива.
  2. Установите вантуз на отверстие и сделайте несколько резких движений вверх-вниз.
  3. Проверяйте, насколько эффективно уходит вода.

Домашние средства против засора

Если под рукой нет химических препаратов, можно использовать обычные кухонные ингредиенты.

Сода и уксус

  • Засыпьте в слив 200 г соды.
  • Залейте 200 мл уксуса и плотно закройте слив.
  • Через 15 минут промойте горячей водой.

Сода и соль

  • Растворите в воде стакан соды и соли.
  • Вылейте в слив и подождите 20 минут.

Лимонная кислота

  • Насыпьте лимонную кислоту в слив.
  • Залейте кипятком и оставьте на час.
  • Затем промойте водой.

Каустическая сода (для сильных засоров)

  • В металлическое ведро высыпьте 2 кг каустической соды и залейте холодной водой.
  • Нагрейте раствор до 70°C, перемешивая.
  • Половину залейте в слив, оставьте на 2 часа, затем повторите.
  • Важно! Работайте в перчатках и избегайте контакта с кожей.

Стиральный порошок

  • Подходит для профилактики засоров.
  • Засыпьте гранулированный порошок в слив и залейте горячей водой.

Как предотвратить засоры?

  • Установите защитную сетку на слив.
  • Не выливайте жир и остатки пищи в раковину.
  • Периодически используйте соду и уксус для профилактики.

Эти простые меры помогут избежать засоров и избавят вас от лишних хлопот!

Уточнения

Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка") — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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