Засор в трубе? Эти хитрые способы решат проблему за 5 минут

Засор в трубе — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Однако не спешите вызывать специалиста или покупать дорогие химические средства. В большинстве случаев можно справиться самостоятельно с помощью простых и доступных методов.
Прежде чем приступать к устранению, важно понять, где именно образовалась пробка.
Попробуйте промыть трубы кипятком. Для этого налейте 3 литра горячей воды в слив и подождите 20 минут. Этот метод поможет растворить жир, осевший на стенках. Важно! Если у вас ПВХ-трубы, не используйте кипяток, он может их повредить.
Если кипяток не помог, попробуйте механический способ.
Если под рукой нет химических препаратов, можно использовать обычные кухонные ингредиенты.
Сода и уксус
Сода и соль
Лимонная кислота
Каустическая сода (для сильных засоров)
Стиральный порошок
Эти простые меры помогут избежать засоров и избавят вас от лишних хлопот!
Ва́нтуз (от фр. ventouse - "стеклянная медицинская банка") — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта "гидравлического удара" для продавливания небольших пробок-засоров.
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