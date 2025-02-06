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Удивительные лайфхаки стирки: как сохранить цвет и структуру ткани

2:55
Недвижимость

Полиэстер — это 100% синтетический материал, получаемый из переработки нефти и газа. Чтобы ткань была прочной и износостойкой, её часто комбинируют с натуральными волокнами. Благодаря этому полиэстер используется для производства повседневной и верхней одежды, белья, сумок и домашнего текстиля. Однако неправильный уход может привести к потере формы, статическому эффекту и даже аллергическим реакциям.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Плюсы и минусы материала

Достоинства полиэстера:

  • Лёгкость и доступность
  • Прочность, устойчивость к растяжению и трению
  • Устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур
  • Не линяет, не впитывает запахи и быстро сохнет
  • Не подвержен воздействию насекомых

Недостатки:

  • Способность накапливать статическое электричество
  • Плохая воздухопроницаемость, из-за чего в жару может быть некомфортно
  • Может вызвать аллергию, если технология производства была нарушена
  • Плохо окрашивается и разрушается при контакте с отбеливателями

"Из полиэстера изготавливают повседневную и верхнюю одежду, бельё, сумки и текстильную продукцию."

Как правильно стирать полиэстер?

Чтобы одежда сохраняла первоначальный вид, необходимо соблюдать простые рекомендации.

  • Оптимальная температура воды — 40°C. Это поможет избежать повреждения волокон.
  • Ручная стирка предпочтительнее для деликатных изделий. Используйте мягкую губку вместо агрессивного трения.
  • При машинной стирке выбирайте деликатный режим. Обязательно выворачивайте вещи наизнанку и кладите их в защитные мешки.
  • Избегайте кипячения и агрессивных моющих средств. Они разрушают структуру ткани и делают её менее прочной.
  • Не выкручивайте вещи после стирки. Лучше аккуратно отжать и дать воде стечь.

Особенности ухода за разными изделиями

  • Верхняя одежда (куртки, пальто, пуховики). Перед стиркой проверяйте карманы, отстёгивайте декоративные элементы, используйте жидкие моющие средства и минимальный отжим.
  • Шторы. Стирать при температуре 30°C, не отжимать, развешивать во влажном состоянии.
  • Рюкзаки. Стирать в стиральной машине в деликатном режиме без отжима.

Как правильно сушить и гладить?

Полиэстер сохнет быстро, но важно соблюдать некоторые правила:

  • Не сушите на батареях и под прямыми солнечными лучами.
  • Лучше всего развесить вещи на плечики, чтобы избежать заломов.
  • Если глажка необходима, используйте минимальную температуру утюга (режим "шёлк"), дополнительно накрыв ткань влажной марлей.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно продлить срок службы одежды и сохранить её первоначальный вид.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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