Удивительные лайфхаки стирки: как сохранить цвет и структуру ткани

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полиэстер — это 100% синтетический материал, получаемый из переработки нефти и газа. Чтобы ткань была прочной и износостойкой, её часто комбинируют с натуральными волокнами. Благодаря этому полиэстер используется для производства повседневной и верхней одежды, белья, сумок и домашнего текстиля. Однако неправильный уход может привести к потере формы, статическому эффекту и даже аллергическим реакциям.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Плюсы и минусы материала

Достоинства полиэстера:

Лёгкость и доступность

Прочность, устойчивость к растяжению и трению

Устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур

Не линяет, не впитывает запахи и быстро сохнет

Не подвержен воздействию насекомых

Недостатки:

Способность накапливать статическое электричество

Плохая воздухопроницаемость, из-за чего в жару может быть некомфортно

Может вызвать аллергию, если технология производства была нарушена

Плохо окрашивается и разрушается при контакте с отбеливателями

"Из полиэстера изготавливают повседневную и верхнюю одежду, бельё, сумки и текстильную продукцию."

Как правильно стирать полиэстер?

Чтобы одежда сохраняла первоначальный вид, необходимо соблюдать простые рекомендации.

Оптимальная температура воды — 40°C. Это поможет избежать повреждения волокон.

Это поможет избежать повреждения волокон. Ручная стирка предпочтительнее для деликатных изделий. Используйте мягкую губку вместо агрессивного трения.

Используйте мягкую губку вместо агрессивного трения. При машинной стирке выбирайте деликатный режим. Обязательно выворачивайте вещи наизнанку и кладите их в защитные мешки.

Обязательно выворачивайте вещи наизнанку и кладите их в защитные мешки. Избегайте кипячения и агрессивных моющих средств. Они разрушают структуру ткани и делают её менее прочной.

Они разрушают структуру ткани и делают её менее прочной. Не выкручивайте вещи после стирки. Лучше аккуратно отжать и дать воде стечь.

Особенности ухода за разными изделиями

Верхняя одежда (куртки, пальто, пуховики). Перед стиркой проверяйте карманы, отстёгивайте декоративные элементы, используйте жидкие моющие средства и минимальный отжим.

Перед стиркой проверяйте карманы, отстёгивайте декоративные элементы, используйте жидкие моющие средства и минимальный отжим. Шторы. Стирать при температуре 30°C, не отжимать, развешивать во влажном состоянии.

Стирать при температуре 30°C, не отжимать, развешивать во влажном состоянии. Рюкзаки. Стирать в стиральной машине в деликатном режиме без отжима.

Как правильно сушить и гладить?

Полиэстер сохнет быстро, но важно соблюдать некоторые правила:

Не сушите на батареях и под прямыми солнечными лучами.

Лучше всего развесить вещи на плечики, чтобы избежать заломов.

Если глажка необходима, используйте минимальную температуру утюга (режим "шёлк"), дополнительно накрыв ткань влажной марлей.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно продлить срок службы одежды и сохранить её первоначальный вид.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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