Заломы больше не проблема! Возвращаем кроссовкам первозданный вид

В этой статье мы расскажем вам о самых эффективных способах устранения заломов на кроссовках.
Наполните кроссовки мягкой бумагой или тканью и оставьте на ночь, чтобы разгладить заломы. После этого смочите тряпку, отожмите воду и аккуратно протрите складки.
Затем наполните обувь бумагой и оставьте сохнуть. Нанесите обработку для кожи на складки, втирая ее, и дайте обуви высохнуть с бумагой.
Приложите к обуви влажное полотенце и нагрейте утюг на поверхности в течение 15-20 секунд. Проверьте состояние своей обуви. Если заломы все же остались, повторите процедуру еще раз.
Если лайфхак с утюгом требует много повторений, следите за тем, чтобы полотенце не пересыхало — постоянно мочите его.
Чтобы не допустить заломов в кроссовках, можно использовать специальные приспособления: протекторы от заломов на обуви, вставки в обувь.
Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.
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