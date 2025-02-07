Заломы больше не проблема! Возвращаем кроссовкам первозданный вид

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этой статье мы расскажем вам о самых эффективных способах устранения заломов на кроссовках.

Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Nike

Как избавиться от заломов на кроссовках с помощью бумаги

Наполните кроссовки мягкой бумагой или тканью и оставьте на ночь, чтобы разгладить заломы. После этого смочите тряпку, отожмите воду и аккуратно протрите складки.

Затем наполните обувь бумагой и оставьте сохнуть. Нанесите обработку для кожи на складки, втирая ее, и дайте обуви высохнуть с бумагой.

Как убрать заломы с кроссовок с помощью утюга

Приложите к обуви влажное полотенце и нагрейте утюг на поверхности в течение 15-20 секунд. Проверьте состояние своей обуви. Если заломы все же остались, повторите процедуру еще раз.

Если лайфхак с утюгом требует много повторений, следите за тем, чтобы полотенце не пересыхало — постоянно мочите его.

Как предотвратить заломы на обуви

Чтобы не допустить заломов в кроссовках, можно использовать специальные приспособления: протекторы от заломов на обуви, вставки в обувь.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.