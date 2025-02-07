Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этой статье вы узнаете, как быстро и эффективно удалить следы от скотча.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Как убрать следы от скотча

Если вы не знаете, как убрать следы от скотча на пластике, вам поможет любое спиртосодержащее средство. Однако оно должно быть без красителей в составе.

Оптимальным решением станет медицинский спирт. Чтобы удалить пятна, смочите средство ватным тампоном, вотрите его в грязный участок, и подождите 5 минут.

Можно нагреть след феном и аккуратно соскоблить скотч с помощью резинового или пластикового шпателя, пластиковой карты.

Как удалить следы на ламинированном напольном покрытии

Возьмите подсолнечное масло и губку и щедро потрите участки, где остались следы от скотча. Дайте постоять не менее часа, затем протрите чистой губкой.

Не бойтесь, места, где был скотч, побелеют, но протерев их еще раз маслом, вы заметите, что оно растворит следы.

Как убрать скотч со стекла

Скотч легко удаляется со стеклянных поверхностей с помощью растительного масла, уксуса, спирта, ацетона или уайт-спирита.

Высушите стекло тряпкой или бумажными полотенцами. При необходимости вымойте окна с использованием мыла.

Как правильно убрать скотч с одежды

Для удаления пятен с одежды полезен ацетон или любые средства, его содержащие. Перед этим загрязненный участок протирают любой тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Уточнения

Скотч (Scotch Tape) — разновидность клейкой ленты, изобретённая в 1925 году американским инженером из компании 3M Ричардом Дрю.





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