Цены на жильё бизнес-класса в 2025 году: стоит ли покупать сейчас или подождать

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году ожидается значительное снижение ввода нового жилья бизнес-класса в Москве, сообщил Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом на набережной Москвы

По прогнозам, в следующем году будет введено в эксплуатацию 131 жилой и апарт-комплекс бизнес-класса, что на 31% меньше, чем в 2024 году. Средняя стоимость квадратного метра в таких проектах составит около 496,6 тысяч рублей.

Самое доступное жилье бизнес-класса будет представлено в районе Центральное Чертаново, где можно приобрести студию площадью 22 квадратных метра за 6,9 миллиона рублей. С другой стороны, самая дорогая квартира в этом сегменте будет находиться в Академическом районе и обойдется в 178,6 миллиона рублей за объект площадью 143,1 квадратных метра, сообщает Газета.Ru.

После завершения льготного ипотечного кредитования основными факторами, стимулирующими спрос на новостройки бизнес-класса, стали семейная ипотека и программы рассрочки, включая беспроцентные. Семьи с детьми чаще всего ищут жилье с готовым ремонтом, однако выбор таких объектов на первичном рынке Москвы ограничен.

Заместитель генерального директора компании MR Group Жанна Махова полагает, что в 2025 году возможен дефицит готовых новостроек бизнес-класса. На данный момент на рынке представлено всего 7,2 тысячи таких объектов, что составляет лишь 10% от общего объёма предложения.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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