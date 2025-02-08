Платные парковки в Сочи: жители города требуют снижения тарифов

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После введения платных парковок в Сочи по тарифам 170 рублей в час и 60 тысяч рублей в год, местные жители столкнулись с необходимостью платить за парковку больше всех в стране, как рассказала жительница города Екатерина Школьникова.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сочи

Как напоминает Газета.Ru, в Москве стоимость резидентского разрешения на парковку составляет 3 тысячи рублей в год, тогда как в Сочи жители вынуждены платить 60 тысяч рублей без таких абонементов, что чуть превышает среднюю месячную зарплату в городе. Администрация объясняет это тем, что улицы не предусмотрены для длительного хранения личных автомобилей.

В центре Краснодара стоимость парковки составляет 60 рублей в час, а в Лазаревском, где многие жители занимаются сезонным бизнесом, тариф составляет 170 рублей в час.

Местные жители организовали сбор подписей под петицией и готовят коллективное обращение к властям с требованием снизить тарифы на парковку.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



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