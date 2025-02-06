Опасность зимней сушки одежды: что скрывается за высоким уровнем влажности

Зимой мы часто сушим одежду в доме, и, хотя это может казаться удобным, это может стать причиной для серьёзных проблем.
По данным специалистов, такая привычка может повысить влажность в помещении до 30%, создавая идеальные условия для развития плесени.
В свою очередь, плесень опасна для здоровья и может вызвать различные заболевания, включая серьёзные инфекции в лёгких.
Плесень в доме может быть разных типов, но два наиболее распространённых — это пенициллий и аспергиллус.
Мы ежедневно вдыхаем споры этих грибков, и хотя обычно наша иммунная система справляется с ними, для некоторых людей это может быть опасно.
Особенно это касается тех, кто имеет ослабленный иммунитет или страдает от тяжёлой астмы.
"Во время сушки одежды в помещении высвобождается почти два литра воды, что существенно повышает уровень влажности", — объясняет профессор Дэвид Деннинг из Национального центра аспергиллоза в Манчестере.
Особенно подвержены риску люди, страдающие от хронических заболеваний, таких как астма, муковисцидоз и ХОБЛ.
У них иммунная система слишком остро реагирует на активаторы, в том числе на споры грибков, что вызывает воспаление лёгких и затрудняет дыхание.
"Для здоровых людей это не представляет особой угрозы, однако для людей с ослабленным иммунитетом или астмой, споры грибков могут вызвать серьёзные проблемы, включая аспергиллез — инфекцию, которая повреждает лёгкие." — добавляет Деннинг.
К сожалению, грибковые инфекции могут развивать сопротивление к противогрибковым препаратам, что делает их трудными для лечения. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Примером такого воздействия является трагедия с пятилетним Аваабом Ишаком, который погиб от воздействия плесени в доме, вызвавшей смертельную инфекцию.
Его смерть привела к изменениям в законодательстве Великобритании, требующему от владельцев жилья быстро реагировать на сырость и плесень.
Чтобы избежать этих проблем, важно обеспечить хорошую вентиляцию в доме и контролировать уровень влажности.
Если необходимо сушить вещи внутри, лучше использовать осушитель или повесить одежду на балконе или террасе, если это возможно.
Также можно использовать специализированные сушилки с подогревом.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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