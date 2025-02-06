Тюменка отказалась съезжать из разваливающейся квартиры и отсудила жильё у мэрии

Когда аварийный дом расселили, казалось, что вопрос закрыт. Но одна жительница решила иначе — и выиграла суд против мэрии. Теперь ей должны предоставить новую квартиру.
Лидия Вильманн осталась единственной жительницей дома на Бабарынке после его расселения. Её дочь и внук уже получили денежную компенсацию, но заявили, что этих средств не хватило на покупку нового жилья.
Женщина подала иск к администрации Тюмени, требуя предоставить ей квартиру, а её родственники настаивали на увеличении суммы выплат.
После того как история попала в СМИ, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял её под личный контроль. Он поручил провести проверку, поскольку в аварийном доме отключили отопление, а жить там стало опасно для здоровья.
Мэрии теперь предстоит выполнить решение суда и предоставить пенсионерке новое жильё. Этот случай может стать прецедентом для других жителей аварийных домов, показывая, что отстоять свои права можно, сообщает nashgorod.ru.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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