Тюменка отказалась съезжать из разваливающейся квартиры и отсудила жильё у мэрии

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда аварийный дом расселили, казалось, что вопрос закрыт. Но одна жительница решила иначе — и выиграла суд против мэрии. Теперь ей должны предоставить новую квартиру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Как всё произошло

Лидия Вильманн осталась единственной жительницей дома на Бабарынке после его расселения. Её дочь и внук уже получили денежную компенсацию, но заявили, что этих средств не хватило на покупку нового жилья.

Женщина подала иск к администрации Тюмени, требуя предоставить ей квартиру, а её родственники настаивали на увеличении суммы выплат.

Какое решение принял суд

Центральный районный суд Тюмени обязал мэрию предоставить пенсионерке квартиру площадью не менее 56,9 кв. м в черте города на условиях социального найма.

В увеличении компенсации для дочери и внука было отказано.

Апелляция администрации не принесла результата — областной суд оставил решение без изменений.

Почему этим делом заинтересовался Следственный комитет

После того как история попала в СМИ, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял её под личный контроль. Он поручил провести проверку, поскольку в аварийном доме отключили отопление, а жить там стало опасно для здоровья.

Что будет дальше

Мэрии теперь предстоит выполнить решение суда и предоставить пенсионерке новое жильё. Этот случай может стать прецедентом для других жителей аварийных домов, показывая, что отстоять свои права можно, сообщает nashgorod.ru.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.