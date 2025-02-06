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Названы районы с самой доступной арендой жилья в Москве

1:26
Недвижимость

Стоимость аренды жилья в старой Москве начинается от 57,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Аренда".

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Наилучший вариант по доступной цене находится в восточном округе города, а именно в Косино-Ухтомском районе, где аренда самой бюджетной квартиры составляет 57,7 тысячи рублей. Вторым по доступности районом выступает Некрасовка, расположенная на юго-востоке столицы, где ежемесячная плата за аренду составляет в среднем 57,8 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Братеево на юге Москвы, где медианная цена аренды равна 58,2 тысячи рублей.

Следующими в рейтинге являются Западное Бирюлево с арендной платой около 59 тысяч рублей в месяц, Новокосино, где она составляет 59,6 тысячи рублей, и Вешняки с ценой 59,9 тысячи рублей. Аналитики также упоминают районы Ивановское (60 тысяч рублей в месяц), Северный (60,8 тысячи рублей) и Бибирево, где аренда обойдется в 61,3 тысячи рублей, информирует "Газета.Ru".

 

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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