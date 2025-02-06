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В один миг засияет! Вот как правильно чистить подоконник

1:06
Недвижимость

Уборка — не самое приятное занятие, но она становится проще, если знать эти лайфхаки.

Подоконник (46947679661)
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Подоконник (46947679661)

Подоконник — одно из мест, где постоянно скапливается пыль, грязь, следы от цветов и даже жирные пятна. Чтобы вернуть им чистоту — достаточно всего пару минут и несколько подручных средств.

Деревянный — используйте мягкую губку, воду и средство для мытья посуды. Если есть пятна, нанесите немного соды, оставьте на 10 минут, а затем протрите. После уборки вытрите подоконник насухо.

Лакированный — сначала промойте мыльным раствором, затем быстро высушите. Если остались разводы, аккуратно удалите их мелкой наждачкой и покройте свежим слоем лака.

Пластиковый — смешайте уксус с водой, нанесите на поверхность, затем посыпьте содой. Оставьте на 10 минут, после чего протрите старой зубной щеткой и вытрите насухо.

Этот способ сэкономит ваше время и сделает подоконники идеально чистыми без лишних усилий, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен для хранения вещей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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