В один миг засияет! Вот как правильно чистить подоконник

Уборка — не самое приятное занятие, но она становится проще, если знать эти лайфхаки.
Подоконник — одно из мест, где постоянно скапливается пыль, грязь, следы от цветов и даже жирные пятна. Чтобы вернуть им чистоту — достаточно всего пару минут и несколько подручных средств.
Деревянный — используйте мягкую губку, воду и средство для мытья посуды. Если есть пятна, нанесите немного соды, оставьте на 10 минут, а затем протрите. После уборки вытрите подоконник насухо.
Лакированный — сначала промойте мыльным раствором, затем быстро высушите. Если остались разводы, аккуратно удалите их мелкой наждачкой и покройте свежим слоем лака.
Пластиковый — смешайте уксус с водой, нанесите на поверхность, затем посыпьте содой. Оставьте на 10 минут, после чего протрите старой зубной щеткой и вытрите насухо.
Этот способ сэкономит ваше время и сделает подоконники идеально чистыми без лишних усилий, пишет журнал Receptar.
Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен для хранения вещей.
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