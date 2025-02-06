Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут

Мы все любим чистоту, но уборка — не самое весёлое занятие. Особенно когда речь идет о духовке: жир, пятна, нагар… Но профессионалы знают способ, который облегчит вам задачу!
Секрет в проверенной комбинации пищевой соды и уксуса. Просто нанесите смесь на поверхность духовки, разогрейте её до 100 °C, поставьте внутрь миску с водой и дайте поработать час. Затем просто протрите — и готово!
В ресторанах таким способом поддерживают безупречную чистоту ежедневно. В домашних условиях достаточно повторять процедуру раз в две недели, пишет журнал Receptar.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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