Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне

Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут

Недвижимость

Мы все любим чистоту, но уборка — не самое весёлое занятие. Особенно когда речь идет о духовке: жир, пятна, нагар… Но профессионалы знают способ, который облегчит вам задачу!

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Секрет в проверенной комбинации пищевой соды и уксуса. Просто нанесите смесь на поверхность духовки, разогрейте её до 100 °C, поставьте внутрь миску с водой и дайте поработать час. Затем просто протрите — и готово!

В ресторанах таким способом поддерживают безупречную чистоту ежедневно. В домашних условиях достаточно повторять процедуру раз в две недели, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Белоруссия сократила поставки масла в Россию: импорт упал в 1,8 раза
Быстрый рецепт: сытная солянка с картофелем, колбасой и грудинкой
Как вернуть одежде свежесть: секреты борьбы с затхлым запахом
Симптомы и причины недостатка витамина Е
Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки
Вы пользуетесь этим отсеком каждый день, но его истинное предназначение вас удивит
Запечённый картофель с беконом, помидорами черри и сыром: семейный ужин за полчаса
Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания
Посадка без земли? Этот хитрый способ даст вам крепкую рассаду раньше обычного
Космос в деталях: телескоп JWST показывает рождение планет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.