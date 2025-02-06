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Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки

0:42
Недвижимость

Ваша квартира кажется слишком тесной для хранения всех вещей? Даже на небольшой площади можно организовать пространство так, чтобы всё помещалось, не загромождая интерьер. Главное — задействовать каждый сантиметр с умом!

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Встроенные шкафы до потолка — отличное решение для маленьких квартир. Они вместительны, а двери можно выбрать распашные или купе, в зависимости от площади.

В прихожей выручит обувница, а в спальне — кровать с местом для хранения: такие модели скрывают массу вещей. В ванной спасёт тумба с ящиками под раковиной, а дополнительное пространство даст подвесной органайзер на двери.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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