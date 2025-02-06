Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваша квартира кажется слишком тесной для хранения всех вещей? Даже на небольшой площади можно организовать пространство так, чтобы всё помещалось, не загромождая интерьер. Главное — задействовать каждый сантиметр с умом!

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Встроенные шкафы до потолка — отличное решение для маленьких квартир. Они вместительны, а двери можно выбрать распашные или купе, в зависимости от площади.

В прихожей выручит обувница, а в спальне — кровать с местом для хранения: такие модели скрывают массу вещей. В ванной спасёт тумба с ящиками под раковиной, а дополнительное пространство даст подвесной органайзер на двери.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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