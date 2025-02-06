Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки

Ваша квартира кажется слишком тесной для хранения всех вещей? Даже на небольшой площади можно организовать пространство так, чтобы всё помещалось, не загромождая интерьер. Главное — задействовать каждый сантиметр с умом!
Встроенные шкафы до потолка — отличное решение для маленьких квартир. Они вместительны, а двери можно выбрать распашные или купе, в зависимости от площади.
В прихожей выручит обувница, а в спальне — кровать с местом для хранения: такие модели скрывают массу вещей. В ванной спасёт тумба с ящиками под раковиной, а дополнительное пространство даст подвесной органайзер на двери.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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