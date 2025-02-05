У каждого он настроен неправильно! Вот какой должна быть температура в холодильнике

Вы уверены, что ваш холодильник поддерживает правильную температуру? Многие даже не проверяют этот важный параметр, а ведь от него зависит не только свежесть продуктов, но и расход электроэнергии.
Идеальная температура — около +5°C. Если выше, бактерии размножаются быстрее, если ниже, еда может начать подмерзать. Но проблема в том, что температура внутри холодильника распределяется неравномерно: внизу холоднее, а наверху теплее.
Хотите знать точную температуру? Используйте обычный уличный термометр или купите специальный для холодильника. Измерять лучше в нескольких местах.
Ещё один враг вашего холодильника — частое открывание дверцы. Чем дольше вы ищете чем перекусить, тем хуже он охлаждает, а термостат включается чаще, повышая расход электроэнергии.
Совет простой: храните продукты в герметичных контейнерах и раскладывайте их по зонам с учётом температуры.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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