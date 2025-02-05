У каждого он настроен неправильно! Вот какой должна быть температура в холодильнике

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш холодильник поддерживает правильную температуру? Многие даже не проверяют этот важный параметр, а ведь от него зависит не только свежесть продуктов, но и расход электроэнергии.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Идеальная температура — около +5°C. Если выше, бактерии размножаются быстрее, если ниже, еда может начать подмерзать. Но проблема в том, что температура внутри холодильника распределяется неравномерно: внизу холоднее, а наверху теплее.

Хотите знать точную температуру? Используйте обычный уличный термометр или купите специальный для холодильника. Измерять лучше в нескольких местах.

Ещё один враг вашего холодильника — частое открывание дверцы. Чем дольше вы ищете чем перекусить, тем хуже он охлаждает, а термостат включается чаще, повышая расход электроэнергии.

Совет простой: храните продукты в герметичных контейнерах и раскладывайте их по зонам с учётом температуры.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.