Гости обзавидуются! Вот как правильно подобрать мебель для кухни

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор мебели для кухни — это не просто вопрос стиля, а ключ к созданию комфортного и функционального пространства. Одна ошибка может превратить вашу уютную зону в неудобное и тесное место.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Маленькая кухня? Круглый стол — ваш лучший друг, ведь он делает пространство визуально просторнее и уютнее.

В большой комнате, наоборот, прямоугольный стол позволит комфортно разместить больше гостей. Но не только форма имеет значение — материал мебели тоже играет решающую роль.

Если в доме есть дети или часто проходят вечерние встречи, стеклянный стол может стать спасением: он легко чистится и выглядит элегантно. Стулья выбирайте с мягкими сиденьями и прочными спинками, чтобы долгие посиделки не превращались в испытание для спины.

Ну и главное — освещение! Подвесной светильник или люстра над столом создадут правильную атмосферу, а настенные бра или дополнительные светильники помогут сделать кухонную зону еще уютнее.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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