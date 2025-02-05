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Гости обзавидуются! Вот как правильно подобрать мебель для кухни

1:07
Недвижимость

Выбор мебели для кухни — это не просто вопрос стиля, а ключ к созданию комфортного и функционального пространства. Одна ошибка может превратить вашу уютную зону в неудобное и тесное место.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Маленькая кухня? Круглый стол — ваш лучший друг, ведь он делает пространство визуально просторнее и уютнее.

В большой комнате, наоборот, прямоугольный стол позволит комфортно разместить больше гостей. Но не только форма имеет значение — материал мебели тоже играет решающую роль.

Если в доме есть дети или часто проходят вечерние встречи, стеклянный стол может стать спасением: он легко чистится и выглядит элегантно. Стулья выбирайте с мягкими сиденьями и прочными спинками, чтобы долгие посиделки не превращались в испытание для спины.

Ну и главное — освещение! Подвесной светильник или люстра над столом создадут правильную атмосферу, а настенные бра или дополнительные светильники помогут сделать кухонную зону еще уютнее.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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