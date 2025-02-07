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Эксперты прогнозируют снижение темпов ввода массовых новостроек в Москве в 2025 году

1:58
Недвижимость

В 2025 году в Москве ожидается снижение темпов ввода массовых новостроек на 12%, как сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Новые Ватутинки
Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новые Ватутинки

По его словам, в следующем году девелоперы планируют завершить полностью или частично реализацию 62 проектов массовых новостроек в Старой и Новой Москве, что на 22,5% меньше по сравнению с 2024 годом. Ввод корпусов также сократился на 12,3%, с 242 до 276 объектов. В Старой Москве планируется построить 103 корпуса в 38 жилых и апарт-комплексах. Средняя цена массовых новостроек в этом районе на 2025 год составляет 386,7 тысячи рублей.

В Новой Москве планируется завершить или частично завершить 24 жилых комплекса и один апарт-комплекс. В эксплуатацию должны быть введены 139 корпусов. Средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы на 2025 год составляет 319,4 тысячи рублей, пишет Газета.Ru.

Сырцов отметил, что за прошедший год массовые новостройки в Старой и Новой Москве подорожали всего на 1%. Это связано с высокими процентными ставками по рыночным кредитам (в среднем 29%) и сокращением льготной ипотеки под 8%. В результате девелоперы чаще предоставляют значительные скидки.

Основным фактором, стимулирующим спрос на жилье, стала семейная ипотека под 6%. В связи с этим покупатели с детьми чаще выбирают квартиры в готовых новостройках, заключил Сырцов.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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