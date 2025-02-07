Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние питомцы с характером: три породы, содержание которых – риск
Зимнее развлечение, которое может обойтись дорого: штрафы и последствия
Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения
Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов
Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию
Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам
Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время
Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом
Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут

Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной

2:21
Недвижимость

Известный фитотерапевт и телеведущий Дмитрий Юровский в разговоре с Ньюсинфо рассказал о безопасных и натуральных альтернативах обычным химическим моющим средствам для уборки дома.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Он подчеркнул, что использование эфирных масел в процессе уборки не только наполняет помещение приятным ароматом, но и обладает бактерицидными свойствами. Добавление эфирных масел в воду или мыльные растворы и их применение для протирания поверхностей позволяет маслу испаряться, наполняя пространство полезными веществами, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса.

По словам Юровского, для создания натуральных чистящих средств можно использовать корни некоторых растений, содержащих тропонин — вещество, которое при взаимодействии с водой образует устойчивую пену. К таким растениям относятся мыльнянка лекарственная и грыжник гладкий, которые издавна применялись для мытья полов и ухода за кожей. Современные производители натуральных средств вновь обращаются к этим растениям для создания мыльных основ, чтобы минимизировать контакт с химическими веществами.

Также Юровский упомянул такие доступные средства, как горчица и сода. Горчица обладает отличными абразивными и обеззараживающими свойствами, а сода эффективно очищает посуду и поверхности. Эти природные компоненты являются прекрасной альтернативой для тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Дмитрий Юровский также поделился информацией о том, что в домашних условиях можно использовать и более привычные экологически чистые средства для уборки. Например, хвощ полевой ранее применялся для чистки посуды, а полынь метельчатая использовалась для создания традиционных метел, которые до сих пор популярны в сельской местности.

Кроме того, Юровский обсудил современные технологии, которые упрощают процесс уборки. Он считает, что пылесосы — это одно из самых удобных устройств, позволяющих проводить уборку с минимальными усилиями. Современные гаджеты значительно облегчают поддержание чистоты, делая этот процесс более эффективным и менее трудоемким.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников Эксперт Пушкин рассказал о задачах нового руководителя Роскосмоса Баканова Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Горнолыжные курорты нарасхват: бронирования взлетели в феврале и марте
Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает
Как вырастить картофель на маленьком участке: простые, но мощные приёмы
Заломы больше не проблема! Возвращаем кроссовкам первозданный вид
Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут
Деньги обратно: налоговый вычет на недвижимость в России вырос до 1,1 млн рублей
Какой же это таракан? Это изюм! Как относиться к порошку из насекомых в продуктах ЕС
Лучшие лайфхаки для создания суперстойкой укладки, которая не испортится на следующий день
10 продуктов, которые защитят вас от рака кишечника: начните есть их уже сегодня
Горячие тренировки: чем опасна модная hot-йога?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.