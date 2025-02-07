Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Известный фитотерапевт и телеведущий Дмитрий Юровский в разговоре с Ньюсинфо рассказал о безопасных и натуральных альтернативах обычным химическим моющим средствам для уборки дома.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Он подчеркнул, что использование эфирных масел в процессе уборки не только наполняет помещение приятным ароматом, но и обладает бактерицидными свойствами. Добавление эфирных масел в воду или мыльные растворы и их применение для протирания поверхностей позволяет маслу испаряться, наполняя пространство полезными веществами, которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса.

По словам Юровского, для создания натуральных чистящих средств можно использовать корни некоторых растений, содержащих тропонин — вещество, которое при взаимодействии с водой образует устойчивую пену. К таким растениям относятся мыльнянка лекарственная и грыжник гладкий, которые издавна применялись для мытья полов и ухода за кожей. Современные производители натуральных средств вновь обращаются к этим растениям для создания мыльных основ, чтобы минимизировать контакт с химическими веществами.

Также Юровский упомянул такие доступные средства, как горчица и сода. Горчица обладает отличными абразивными и обеззараживающими свойствами, а сода эффективно очищает посуду и поверхности. Эти природные компоненты являются прекрасной альтернативой для тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Дмитрий Юровский также поделился информацией о том, что в домашних условиях можно использовать и более привычные экологически чистые средства для уборки. Например, хвощ полевой ранее применялся для чистки посуды, а полынь метельчатая использовалась для создания традиционных метел, которые до сих пор популярны в сельской местности.

Кроме того, Юровский обсудил современные технологии, которые упрощают процесс уборки. Он считает, что пылесосы — это одно из самых удобных устройств, позволяющих проводить уборку с минимальными усилиями. Современные гаджеты значительно облегчают поддержание чистоты, делая этот процесс более эффективным и менее трудоемким.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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