Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне

Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности

1:44
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит ваш холодильник? Если на его поверхности расположилась целая коллекция маленьких магнитиков, пора пересмотреть декор! Конечно, магнитики напоминают о путешествиях и дорогих моментах, но они могут испортить общий вид кухни.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему стоит убрать лишние магниты?

  • Нарушение эстетики. Скопление мелких сувениров создает "визуальный шум", который делает интерьер тусклым и перенасыщенным. Это как если бы на полке стояло множество дешёвых фигурок — эффект не радует глаз.
  • Потеря стиля. В интерьере лучше использовать несколько средних или больших акцентов, чем множество мелких деталей. Магниты не придают кухне свежий и аккуратный вид, наоборот, выглядят небрежно.
  • Риск повреждений. Тяжёлые магнитики могут со временем поцарапать дверцу холодильника, если будут соскальзывать.

Что можно сделать?

  • Снимите все магнитики. Если вы стремитесь к стильному и аккуратному интерьеру, лучше убрать все сувениры с поверхности холодильника.
  • Оставьте пару. Если полностью отказаться от воспоминаний сложно, выберите один-два крупных сувенира, которые подчеркнут ваш вкус.
  • Пересмотрите декор. Вместо множества мелких предметов подумайте о том, как разнообразить интерьер с помощью более выразительных акцентов.

В интерьере вместо большого количества мелких предметов лучше использовать несколько средних или больших. Помните это правило, и ваш холодильник будет радовать глаз, а кухня станет стильным дополнением вашего дома.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Белоруссия сократила поставки масла в Россию: импорт упал в 1,8 раза
Быстрый рецепт: сытная солянка с картофелем, колбасой и грудинкой
Как вернуть одежде свежесть: секреты борьбы с затхлым запахом
Симптомы и причины недостатка витамина Е
Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки
Вы пользуетесь этим отсеком каждый день, но его истинное предназначение вас удивит
Запечённый картофель с беконом, помидорами черри и сыром: семейный ужин за полчаса
Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания
Посадка без земли? Этот хитрый способ даст вам крепкую рассаду раньше обычного
Космос в деталях: телескоп JWST показывает рождение планет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.