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Как вернуть одежде свежесть: секреты борьбы с затхлым запахом

2:26
Недвижимость

Одежда должна излучать свежесть и приятный аромат, но иногда даже самые аккуратные хозяюшки сталкиваются с проблемой затхлого запаха. Причины могут крыться в неправильном уходе, хранении и сушке. Если вещи оставляют в стиральной машине, сумках или шкафах, где отсутствует циркуляция воздуха, они начинают пахнуть сыростью, а при повышенной влажности к ним добавляется и плесень.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Основные причины сырости:

  • Неправильная сушка. Одежду, оставленную мокрой, нужно как можно скорее вынуть из стиральной машины или сумки.
  • Неправильное хранение. Чистые вещи, расположенные вместе с грязными, или в замкнутых пространствах (комоды, шкафы), не вентилируемых, легко пропитываются затхлым запахом.
  • Остаточная влага. Избыточная влага в барабане стиральной машины или в доме при высокой влажности способствует появлению неприятного запаха и плесени.

Способы вернуть одежде свежесть:

  1. Повторная стирка с уксусом. Поместите пропахшие вещи в стиральную машину, добавьте порошок и мягкое моющее средство, установите режим "горячая вода" и влейте 1-2 столовые ложки белого уксуса вместе с ополаскивателем.
  2. Правильная сушка. Выносите одежду на улицу для сушки или используйте батарею при высокой температуре, чтобы избежать повторного появления запаха.
  3. Использование натуральных средств. При сильной затхлости можно замочить вещи в растворе: 10 литров воды с 1 столовой ложкой нашатырного спирта на 2-3 часа (максимум 5 часов, затем тщательно прополощите и постирайте).
  4. Перекись водорода. Для удаления старых пятен и запахов наберите 1 литр воды с 100 мл перекиси, замачивайте вещи не более 15 минут.
  5. Соль. Если запах слабый, смочите одежду, натрите солью и оставьте на полчаса, после чего постирайте.
  6. Аммиак. Используйте аммиак только в проветриваемом помещении или на улице, обязательно надевайте сверхпрочные перчатки и после обработки постирайте одежду с порошком.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вернуть одежде свежесть и чистоту без лишних затрат и походов в химчистку.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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