Как вернуть одежде свежесть: секреты борьбы с затхлым запахом

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Одежда должна излучать свежесть и приятный аромат, но иногда даже самые аккуратные хозяюшки сталкиваются с проблемой затхлого запаха. Причины могут крыться в неправильном уходе, хранении и сушке. Если вещи оставляют в стиральной машине, сумках или шкафах, где отсутствует циркуляция воздуха, они начинают пахнуть сыростью, а при повышенной влажности к ним добавляется и плесень.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

Основные причины сырости:

Неправильная сушка. Одежду, оставленную мокрой, нужно как можно скорее вынуть из стиральной машины или сумки.

Одежду, оставленную мокрой, нужно как можно скорее вынуть из стиральной машины или сумки. Неправильное хранение. Чистые вещи, расположенные вместе с грязными, или в замкнутых пространствах (комоды, шкафы), не вентилируемых, легко пропитываются затхлым запахом.

Чистые вещи, расположенные вместе с грязными, или в замкнутых пространствах (комоды, шкафы), не вентилируемых, легко пропитываются затхлым запахом. Остаточная влага. Избыточная влага в барабане стиральной машины или в доме при высокой влажности способствует появлению неприятного запаха и плесени.

Способы вернуть одежде свежесть:

Повторная стирка с уксусом. Поместите пропахшие вещи в стиральную машину, добавьте порошок и мягкое моющее средство, установите режим "горячая вода" и влейте 1-2 столовые ложки белого уксуса вместе с ополаскивателем. Правильная сушка. Выносите одежду на улицу для сушки или используйте батарею при высокой температуре, чтобы избежать повторного появления запаха. Использование натуральных средств. При сильной затхлости можно замочить вещи в растворе: 10 литров воды с 1 столовой ложкой нашатырного спирта на 2-3 часа (максимум 5 часов, затем тщательно прополощите и постирайте). Перекись водорода. Для удаления старых пятен и запахов наберите 1 литр воды с 100 мл перекиси, замачивайте вещи не более 15 минут. Соль. Если запах слабый, смочите одежду, натрите солью и оставьте на полчаса, после чего постирайте. Аммиак. Используйте аммиак только в проветриваемом помещении или на улице, обязательно надевайте сверхпрочные перчатки и после обработки постирайте одежду с порошком.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вернуть одежде свежесть и чистоту без лишних затрат и походов в химчистку.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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