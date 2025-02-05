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Тёплый пол без затрат: русская изба против современных технологий

1:50
Недвижимость

С приходом зимы в частных домах и на первых этажах многоквартирных зданий часто возникает проблема холодного пола. Обогреватели и ковры не всегда помогают, а современные утеплители требуют дополнительных затрат. Однако наши предки знали, как сохранить тепло в доме без сложных технологий.

Дом
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

В чём секрет тёплого пола

Русская изба была устроена так, что даже в сильные морозы в подполье температура не опускалась ниже нуля. Это достигалось за счёт нескольких продуманных решений.

  • Завалинка: в качестве теплоизоляции использовали насыпь из грунта и хвои, которая удерживала тепло.
  • Продухи: летом отверстия в завалинке оставляли открытыми для вентиляции, а зимой закрывали, чтобы сохранить тепло.
  • Правильная укладка досок: толстые (70-80 мм) плотно подогнанные доски предотвращали утечку тепла.
  • Циркуляция тёплого воздуха: возле печи и в противоположном углу оставляли отверстия, обеспечивающие естественный теплообмен.

Как работала система

Когда топилась русская печь, холодный воздух из подпола втягивался вверх, проходя через поддувало, а нагретый воздух поступал обратно в подпол через противоположное отверстие. Это позволяло поддерживать плюсовую температуру в подполье и предотвращало накопление влаги.

После прогорания дров отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить накопленное тепло.

Почему это важно знать сегодня

Эта система сохраняла дома тёплыми веками. Поэтому если у вас старый сруб, не стоит заделывать отверстия у печи — так вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и рискуете получить сырость и холодный пол зимой.

Уточнения

Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол (настил).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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