Тёплый пол без затрат: русская изба против современных технологий

С приходом зимы в частных домах и на первых этажах многоквартирных зданий часто возникает проблема холодного пола. Обогреватели и ковры не всегда помогают, а современные утеплители требуют дополнительных затрат. Однако наши предки знали, как сохранить тепло в доме без сложных технологий.
Русская изба была устроена так, что даже в сильные морозы в подполье температура не опускалась ниже нуля. Это достигалось за счёт нескольких продуманных решений.
Когда топилась русская печь, холодный воздух из подпола втягивался вверх, проходя через поддувало, а нагретый воздух поступал обратно в подпол через противоположное отверстие. Это позволяло поддерживать плюсовую температуру в подполье и предотвращало накопление влаги.
После прогорания дров отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить накопленное тепло.
Эта система сохраняла дома тёплыми веками. Поэтому если у вас старый сруб, не стоит заделывать отверстия у печи — так вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и рискуете получить сырость и холодный пол зимой.
Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол (настил).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.