Новый кухонный хит 2025 года: что выбрать — аэрофритюрницу или многофункциональную плиту?

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аэрофритюрницы стали незаменимыми помощниками на кухне благодаря быстрому и полезному приготовлению пищи. Однако на горизонте появился новый конкурент — Ninja Foodi PossibleCooker, многофункциональная электрическая плита с восьмью режимами готовки. Способно ли это устройство вытеснить аэрогриль и другие кухонные приборы?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аэрофритюрница

Что умеет Ninja Foodi PossibleCooker

Этот кухонный гаджет объединяет в себе функции нескольких приборов. Он может:

Готовить, запекать и жарить .

. Работать как скороварка, гриль и мультиварка .

. Нагреваться быстро и равномерно благодаря индукционной технологии.

благодаря индукционной технологии. Поддерживать точный температурный контроль, что важно для сложных блюд.

Благодаря увеличенной вместимости устройство идеально подойдет для семей или тех, кто готовит на большую компанию.

Стоит ли менять аэрофритюрницу

Зависит от ваших предпочтений:

Если важна универсальность, возможность готовить супы, соусы и другие блюда, недоступные для аэрогриля, то Ninja Foodi PossibleCooker может стать идеальным решением.

Если главное — жарка без масла и хрустящая корочка, то аэрофритюрница по-прежнему останется лучшим выбором.

Ninja Foodi PossibleCooker — это многофункциональное устройство, способное заменить несколько кухонных приборов. Однако аэрофритюрница все еще остается фаворитом для тех, кто любит здоровую жарку без масла.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



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