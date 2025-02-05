Новый кухонный хит 2025 года: что выбрать — аэрофритюрницу или многофункциональную плиту?

Аэрофритюрницы стали незаменимыми помощниками на кухне благодаря быстрому и полезному приготовлению пищи. Однако на горизонте появился новый конкурент — Ninja Foodi PossibleCooker, многофункциональная электрическая плита с восьмью режимами готовки. Способно ли это устройство вытеснить аэрогриль и другие кухонные приборы?
Этот кухонный гаджет объединяет в себе функции нескольких приборов. Он может:
Благодаря увеличенной вместимости устройство идеально подойдет для семей или тех, кто готовит на большую компанию.
Зависит от ваших предпочтений:
Ninja Foodi PossibleCooker — это многофункциональное устройство, способное заменить несколько кухонных приборов. Однако аэрофритюрница все еще остается фаворитом для тех, кто любит здоровую жарку без масла.
Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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